Постановление губернатора Ставропольского края от 2 августа 2021 года № 315 "О внесении изменения в подпункт 2.4 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

Новости

Захарова предложила вручать украинскую медаль за распространение "кривды" 20:06
Лукьянов: Беларусь и Россия давно выбрали свой путь 19:53
На Кутузовском проспекте в Москве при падении с лесов погиб рабочий 19:52
Ученые РФ отправятся в Сирию для сохранения памятников культуры 19:44
Шахматист Карякин вышел в финал Кубка мира 19:41
Антонов: США могут повлиять на Киев в вопросе диалога с ДНР и ЛНР 19:37
Сенаторы обсудят вопросы международного наблюдения на выборах в Госдуму 19:37
АТОР: Около 4 млн россиян могут посетить Турцию в этом году 19:35
Житель Ленобласти на садовом участке нашел мумию в сапогах 19:32
Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции 19:28
Стали известны регионы, где новостройки обогнали по цене вторичку 19:24
Молебен паралимпийской сборной России прошел в Троице-Сергиевой лавре 19:03
Bloomberg: Германия не откажется от "Северного потока-2" даже под давлением США 18:32
Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении 18:20
YouTube без рекламы станет дешевле 18:18
В ЮАР запущена крупнейшая в Африке угольная электростанция 18:14
Репетитора обвинили в склонении подростка к краже 3 млн рублей у родителей 18:08
В Германии будут судить 100-летнего охранника концлагеря 17:22
Грецию охватили пожары из-за аномальной жары 17:12
Бастрыкин поручил передать в Москву дело воронежского участкового 16:49
ФАС согласовала предельную цену на новую упаковку вакцины "КовиВак" 16:44
Первая в истории Олимпиад спортсменка-трансгендер не смогла выиграть медаль 16:40
На фестивале "Спасская башня" выступит сводный оркестр ВДВ 16:36
Видео: Аглая Шиловская стала победительницей шоу "Три аккорда" 16:27
Российские синхронистки лидируют после короткой программы на Олимпиаде 16:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
2 августа 2021 г.

Постановление губернатора Ставропольского края от 2 августа 2021 года № 315 "О внесении изменения в подпункт 2.4 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

Постановляю:

1. Внести изменение в подпункт 2.4 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" (в редакции постановления Губернатора Ставропольского края от 10 июня 2020 г. № 245 с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 18 июня 2020 г. №251, от 26 июня 2020 г. № 269, от 09 июля 2020 г. № 286, от 21 июля 2020 г. № 298, от 30 июля 2020 г. № 317, от 31 июля 2020 г. № 319, от 06 августа 2020 г. № 326, от 20 августа 2020 г. № 349, от 24 августа 2020 г. № 356, от 31 августа 2020 г. № 367, от 02 сентября 2020 г. № 374, от 15 октября 2020 г. № 432, от 23 октября 2020 г. № 442, от 30 октября 2020 г. № 452, от 03 ноября 2020 г. № 458, от 12 ноября 2020 г. № 474, от 26 ноября 2020 г. № 490, от 08 декабря 2020 г. № 522, от 11 декабря 2020 г. № 532, от 06 января 2021 г. № 1, от 15 января 2021 г. № 8, от 29 января 2021 г. № 24, от 04 февраля 2021 г. № 30, от 12 февраля 2021 г. № 61, от 02 марта 2021 г. № 86, от 02 марта 2021 г. № 87, от 02 марта 2021 г. № 88, от 03 марта 2021 г. № 90, от 03 марта 2021 г. № 91, от 15 апреля 2021 г. № 170, от 29 апреля 2021 г. № 186, от 21 мая 2021 г. № 208, от 28 мая 2021 г. № 230, от 22 июня 2021 г. № 262 и от 28 июля 2021 г. № 309), изложив его в следующей редакции:

"2.4. Работу:

2.4.1. Предприятий общественного питания в части осуществления деятельности по системе самообслуживания ("шведский стол"), а также реализации продукции кинобаров (за исключением реализации продукции бесконтактными способами, в том числе с использованием автоматов по продаже товаров (вендинговых машин).

2.4.2. Предприятий общественного питания, расположенных в торгово-развлекательных центрах (комплексах), осуществляющих свою деятельность с общей зоной посадки и не имеющих отдельного помещения под рассадку посетителей (за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, доставки заказов).

2.4.3. Иных предприятий общественного питания (за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, доставки заказов, а также работы предприятий общественного питания, в которых обеспечено прохождение посетителями и работниками процедуры регистрации, предусмотренной подпунктом 2".2 настоящего постановления).".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Коваленко Ю.М.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией