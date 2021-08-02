Постановление губернатора Ставропольского края от 2 августа 2021 года № 315 "О внесении изменения в подпункт 2.4 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

Постановляю:

1. Внести изменение в подпункт 2.4 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" (в редакции постановления Губернатора Ставропольского края от 10 июня 2020 г. № 245 с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 18 июня 2020 г. №251, от 26 июня 2020 г. № 269, от 09 июля 2020 г. № 286, от 21 июля 2020 г. № 298, от 30 июля 2020 г. № 317, от 31 июля 2020 г. № 319, от 06 августа 2020 г. № 326, от 20 августа 2020 г. № 349, от 24 августа 2020 г. № 356, от 31 августа 2020 г. № 367, от 02 сентября 2020 г. № 374, от 15 октября 2020 г. № 432, от 23 октября 2020 г. № 442, от 30 октября 2020 г. № 452, от 03 ноября 2020 г. № 458, от 12 ноября 2020 г. № 474, от 26 ноября 2020 г. № 490, от 08 декабря 2020 г. № 522, от 11 декабря 2020 г. № 532, от 06 января 2021 г. № 1, от 15 января 2021 г. № 8, от 29 января 2021 г. № 24, от 04 февраля 2021 г. № 30, от 12 февраля 2021 г. № 61, от 02 марта 2021 г. № 86, от 02 марта 2021 г. № 87, от 02 марта 2021 г. № 88, от 03 марта 2021 г. № 90, от 03 марта 2021 г. № 91, от 15 апреля 2021 г. № 170, от 29 апреля 2021 г. № 186, от 21 мая 2021 г. № 208, от 28 мая 2021 г. № 230, от 22 июня 2021 г. № 262 и от 28 июля 2021 г. № 309), изложив его в следующей редакции:

"2.4. Работу:

2.4.1. Предприятий общественного питания в части осуществления деятельности по системе самообслуживания ("шведский стол"), а также реализации продукции кинобаров (за исключением реализации продукции бесконтактными способами, в том числе с использованием автоматов по продаже товаров (вендинговых машин).

2.4.2. Предприятий общественного питания, расположенных в торгово-развлекательных центрах (комплексах), осуществляющих свою деятельность с общей зоной посадки и не имеющих отдельного помещения под рассадку посетителей (за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, доставки заказов).

2.4.3. Иных предприятий общественного питания (за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, доставки заказов, а также работы предприятий общественного питания, в которых обеспечено прохождение посетителями и работниками процедуры регистрации, предусмотренной подпунктом 2".2 настоящего постановления).".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Коваленко Ю.М.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров







