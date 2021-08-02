Указ главы Республики Тыва от 2 августа 2021 года № 259 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 6 июля 2021 г. № 223"

В соответствии с частью 4 статьи 7 Конституционного закона Республики Тыва от 4 января 2003 г. № 97 BX-I "О статусе Главы - Председателя Правительства Республики Тыва" на основании предложения главного государственного санитарного врача по Республике Тыва от 31 июля 2021 г. № 17-00-02/05-4433-2021 постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Тыва от 6 июля 2021 года № 223 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Тыва в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) абзац второй подпункта 3 пункта 9 признать утратившим силу;

2) в Обязательных для исполнения гражданами и организациями правилах поведения в период введения режима повышенной готовности на территории Республики Тыва (далее - Правила):

а) в пункте 4:

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) проведение массовых зрелищных, развлекательных, культурных, общественно-политических, деловых, спортивных и иных мероприятий с очным присутствием граждан, включая коллективные и семейные торжества (свадьбы, дожек-дой, хылбык-дой, по случаю окончания школы, учебного заведения, юбилеи, дни рождения, поминки и др.):

а) на территории и в помещениях объектов:

- общественного питания (в столовых, закусочных, кафе, барах, кафе-барах, банкетных залах, банкетных домах, ресторанах, клубных заведениях, верандах, уличных верандах, террас, шатрах);

- этнокультурных комплексов, объектов бытового обслуживания (в организациях, имеющих сауны, бассейны);

- образовательных организаций (в столовых образовательных организаций, учебных заведений);

- домов отдыха, пансионатов, санаториев, прибрежных зон, лечебных природных водных источников, в зонах парков и скверов;

б) на территориях частных домовладений, в любых местах вне зависимости от нахождения на улице, в том числе с организацией выездных празднеств в природных условиях, либо в помещении.

Собственники и иные законные владельцы объектов, указанных в настоящем подпункте, обязаны обеспечить соблюдение настоящего пункта.";

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) бассейнов, саун, спа-салонов, за исключением находящихся в гостиницах для доступа постояльцев;";

подпункт 12 признать утратившим силу;

абзацы первый - шестнадцатый подпункта 13 признать утратившими силу;

подпункт 14 признать утратившим силу;

подпункт 15 признать утратившим силу;

подпункт 20 признать утратившим силу;

б) в пункте 5:

подпункт 2 после слов "массажные салоны" дополнить словами "- с загрузкой объекта не более 25 процентов от единовременной пропускной способности (с учетом площади помещения), с соблюдением требований по вакцинации работников,";

абзац первый подпункта 5 изложить в следующей редакции:

"5) торговые объекты, объекты розничной торговли, торговые центры и комплексы, предприятия непродовольственной торговли с соблюдением требований по вакцинации работников и при условии:"

дополнить подпунктами 6-8 следующего содержания:

"6) фитнес-клубы, фитнес-залы - с загрузкой объекта не более 25 процентов от единовременной пропускной способности (с учетом площади помещения), с преимущественным осуществлением обслуживания потребителей по предварительной записи (абонентское обслуживание), с сохранением соблюдения комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, в том числе по охвату вакцинацией работников против COVID-19;

7) физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивные объекты -с загрузкой не более 25 процентов исключительно для возобновления тренировок спортсменов, участвующих в мероприятиях, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий Минспорта России на 2021 год, без привлечения зрителей, с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике COVID-19, при условии обеспечения вакцинации спортсменов, тренеров и работников данных спортивных объектов против COVID-19;

8) бани, прачечные, химчистки, ателье - с загрузкой не более 50 процентов с соблюдением комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, в том числе по охвату вакцинацией работников против COVID-19.";

в) дополнить пунктом 5.2 следующего содержания:

"5.2. Возобновление деятельности отдельных объектов, указанных в подпунктах 2, 5, 6, 7, 8 пункта 5 настоящих Правил, осуществляется при соблюдении следующих требований:

- получение полного комплекса либо одного компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) персоналом предприятий, в том числе самими индивидуальными предпринимателями, представителями юридических лиц, за исключением лиц, имеющих медицинский отвод от вакцинации;

- обязательное соблюдение комплекса санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мер, включающих в том числе: разделение потоков входящих и выходящих из здания посетителей;

регулирование численности покупателей, одновременно находящихся в зале обслуживания с соблюдением социального дистанцирования не менее 1,5 м, исключив скопление покупателей у касс в торговых объектах;

установление бесконтактных санитайзеров для обработки рук посетителями при входе в здания, сооружения, помещения, при входе в отдельные павильоны;

обеспечение пятидневного запаса средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов, перчаток), кожных антисептиков;

размещение информационных стендов по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

усиление режима текущей дезинфекции на объектах, проведение обязательной дезинфекции контактных поверхностей во всех помещениях в течение рабочего дня с периодичностью каждые 2 часа;

обеспечение непрерывной работы всех кассовых зон обслуживания посетителей.";

г) приложение "Перечень сведений о работниках организаций и индивидуальных предпринимателей" признать утратившим силу.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

3. Разместить настоящий Указ на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Тыва В.Ховалыг







