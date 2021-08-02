Участники чемпионата по программированию смогут бесплатно оформить визы в РФ

Иностранные участники финала Международного студенческого чемпионата мира по программированию (ICPC), а также журналисты, освещающие это событие, смогут бесплатно оформить визы в Россию. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Бесплатные визы будут предоставляться участникам чемпионата и журналистам, включенным в список Минцифры. Сама процедура их оформления и выдачи будет стандартной. Кроме того, Роспотребнадзору дано поручение контролировать проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий во время чемпионата и подготовки к нему", - пояснил чиновник.

Чернышенко добавил, что проведение ICPC в Москве будет иметь стратегическое значение для развития IT-отрасли в России.

"Чемпионат не только повысит интерес нашей молодежи к IT-специальностям и укреплению международных позиций России как ведущей цифровой державы, но и увеличит спрос на российские продукты и решения в сфере информационно-коммуникационных технологий, что является одной из задач национальной программы "Цифровая экономика", - подчеркнул вице-премьер.

Финал Международного студенческого чемпионата мира по программированию (ICPC) пройдет в Москве 1-6 октября 2021 года.

Чемпионат ICPC проводится с 1977 года. Последние восемь лет победителями чемпионата становились команды из России.