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02.08.2021 19:44
Рубрика: Общество

Ученые РФ отправятся в Сирию для сохранения памятников культуры

Текст: Владимир Емельяненко

Российские ученые готовятся к поездке в третью экспедицию в Сирию, где им вместе с сирийскими коллегами предстоят работы по консервации объектов культурного наследия, пострадавших в период войны в Сирии. Об этом сообщает сайт Института истории материальной культуры (ИММК) РАН.

Фото: Antiquity
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Целью научной экспедиции станет работа по спасению сирийских памятников. "Ученые проведут необходимые консервационные работы на ряде памятников и составят цифровые базы данных по ним, включая 3D-модели", - сказала заместитель директора ИИМК РАН Наталья Соловьева.

Она напомнила, что в августе 2020 года институт передал в дар Департаменту музеев и древностей Сирии доработанную 3D-модель современного состояния Пальмиры. Российские ученые выезжали в Пальмиру в 2016 году и дополнительно в 2019 году.

В 2021 году международная экспедиция, которую ИИМК РАН организовал совместно с сирийскими коллегами, приступила к реализации нового проекта "Сохранение раннехристианских церквей". По словам Натальи Соловьевой, в рамках этого проекта проведены исследования на византийских памятниках раннего Средневековья - церквей V-VI века в деревне Дейр аль-Салиб на севере Сирии в провинции Хама и базилике Каср ибн Вардан, известной также как Храм четырех стихий.

Справка "РГ"

В мае 2015 года террористы захватили Пальмиру - один из богатейших городов поздней античности. Ее археологические памятники с 1980 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В марте 2017 года Пальмира была освобождена от боевиков, которые заминировали город. Сначала полтора месяца российские военные разминировали город. Потом ученые помогали восстанавливать его памятники. В 2021 году международная экспедиция ИИМК РАН приступит к реализации нового проекта "Сохранение раннехристианских церквей".

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