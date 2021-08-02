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Рубрика: Власть

Ульянов: Переговоры по иранской ядерной сделке возобновятся после инаугурации

Точной даты возобновления переговоров по иранской ядерной сделке нет. Известно только то, что седьмой раунд состоится после инаугурации нового иранского президента, которая назначена на пятое августа.

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Об этом рассказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью "Известиям". Аналитики называют 15 или 20 августа, сентябрь и даже октябрь. "Точного прогноза никто дать не может", - отметил дипломат.

По его словам, альтернативы восстановлению иранской ядерной сделки в первоначальном виде нет. Разговоры о том, чтобы начать с нуля - из области фантастики, считает Ульянов. Если пойти по такому пути, то новая сделка может быть согласована очень нескоро или никогда. "Надо исходить из реалий, а они таковы, что первостепенная задача состоит в скорейшем восстановлении оригинальной ядерной сделки без каких-либо изъятий или довесков", - подчеркнул постпред.

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