Умер актер-индеец из "Во все тяжкие" Саджино Грант

Фактурный американский актер кино и ТВ, танцор и мотивационный спикер Саджино Грант, представитель коренных народов Америки, умер в ночь с 27 на 28 июля в госпитале в Голливуде в возрасте 85 лет.

Об этом сообщает Deadline со ссылкой на официального представителя артиста. Смерть Гранта наступила в силу естественных причин во сне.

Грант родился 20 июля 1936 года в Оклахоме. Служил морпехом - воевал в Корее.

Сниматься начал в конце 80-х: "Приключения молодого Индианы Джонса", "Детектив Нэш Бриджес", "Спасатели Малибу", "Серая сова", "Самый быстрый Indian", "Американская история ужасов", "Сообщество", "Одинокий рейнджер", "Во все тяжкие" - всего порядка шестидесяти проектов.