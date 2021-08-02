В Сеть слили тизер новой комедии с ДиКаприо "Не смотри вверх"

В Сеть просочился тизер новой комедии с бородатым Леонардо ДиКаприо "Не смотри вверх". Ролик представлен в препаршивом качестве и доступен в Twitter.

Сюжет картины расскажет о двух астрономах-неудачниках, которые пытаются предупредить мир о падении на Землю гигантского метеорита, но везде встречают недоверие.

Каст у проекта внушительный, помимо вышеупомянутого Лео, в ленте также снялись: Тимоти Шаламе, Дженнифер Лоуренс, Кейт Бланшетт, Мерил Стрип, Рон Перлман, Джона Хилл, Мэттью Перри, Ариана Гранде и Химеш Патель.

the #dontlookup teaser for anyone that missed (sorry for the quality) pic.twitter.com/gSaYCmaUeK — ☁️ (@caladanarrakis) August 1, 2021

Режиссером, сценаристом и продюсером выступил Адам МакКей ("Игра на понижение", "Человек-муравей").

Премьера фильма "Не смотри вверх" ожидается в 2021 году.