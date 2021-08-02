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В Сеть слили тизер новой комедии с ДиКаприо "Не смотри вверх"

Новости
    02.08.2021, 14:45
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Сеть просочился тизер новой комедии с бородатым Леонардо ДиКаприо "Не смотри вверх". Ролик представлен в препаршивом качестве и доступен в Twitter.

Фото: kinopoisk.ru
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Сюжет картины расскажет о двух астрономах-неудачниках, которые пытаются предупредить мир о падении на Землю гигантского метеорита, но везде встречают недоверие.

Каст у проекта внушительный, помимо вышеупомянутого Лео, в ленте также снялись: Тимоти Шаламе, Дженнифер Лоуренс, Кейт Бланшетт, Мерил Стрип, Рон Перлман, Джона Хилл, Мэттью Перри, Ариана Гранде и Химеш Патель.

Режиссером, сценаристом и продюсером выступил Адам МакКей ("Игра на понижение", "Человек-муравей").

Премьера фильма "Не смотри вверх" ожидается в 2021 году.

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