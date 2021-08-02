Видео: как проверяют патроны

Как на производстве понимают, соответствуют ли новые патроны ожиданиям разработчика? Специалист концерна "Калашников" Георгий Губич продемонстрировал это на видео при помощи сотрудников Барнаульского патронного завода.

Работоспособность патронов сперва проверяется на баллистической установке. Система оценивает давление, чтобы стрельба была безопасной и максимально эффективной, замеряет скорость пули на расстоянии около 10 метров, затем на электронной мишени фиксируется кучность. Сначала патроны выстреливаются в нормальных условиях, потом при -50 и +50. В финале выводится таблица с распечатками, где отмечаются все параметры энергетики, давления, скорости.

После баллистической установки следует самое интересное - проверка на серийном оружии. На видео использованы карабины "Вепрь", "Сайга", пистолет Ярыгина, Glock 17 и другие. После испытаний следуют несколько дней анализа, подсчетов и оценки результатов.