Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
02.08.2021,  
12:50
Текст:  Майя Бирюкова

Видео: как проверяют патроны

Как на производстве понимают, соответствуют ли новые патроны ожиданиям разработчика? Специалист концерна "Калашников" Георгий Губич продемонстрировал это на видео при помощи сотрудников Барнаульского патронного завода.

Фото: Петр Бернштейн
Наводчик Кольчак подбил четыре вражеских танка за час 80 лет назад

Работоспособность патронов сперва проверяется на баллистической установке. Система оценивает давление, чтобы стрельба была безопасной и максимально эффективной, замеряет скорость пули на расстоянии около 10 метров, затем на электронной мишени фиксируется кучность. Сначала патроны выстреливаются в нормальных условиях, потом при -50 и +50. В финале выводится таблица с распечатками, где отмечаются все параметры энергетики, давления, скорости.

После баллистической установки следует самое интересное - проверка на серийном оружии. На видео использованы карабины "Вепрь", "Сайга", пистолет Ярыгина, Glock 17 и другие. После испытаний следуют несколько дней анализа, подсчетов и оценки результатов.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Military Watch оценил перспективы Су-35 10:19
Применение танковых управляемых ракет продемонстрировали в Китае 30.07.2021
Видео: сирийские Т-55 с "реактивной броней" перебросили в Даръа 30.07.2021
испытания
Фото: Олег Кулешов/ТАСС
В Северодвинске спустили на воду атомную подлодку "Красноярск" 03:30
АПЛ спецназначения "Белгород" завершила первый этап испытаний 26.07.2021
Пуск "Циркона" с подлодки "Северодвинск" может состояться в августе 25.07.2021
стрелковое оружие
Фото: Архив ЦКБ "Рубин"
"Симфония" для Спасского: конструктору трех поколений АПЛ - 95 лет 00:01
"Калашников" разработает субкомпактный пистолет-пулемет 13.07.2021
Концерн "Калашников" представит сверхкомпактный пистолет Лебедева 13.07.2021