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2 августа 2021 г.

Постановление губернатора Волгоградской области от 30 июля 2021 года № 538 "О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" изменение, дополнив подпункт 14.1 пункта 14 абзацем пятым следующего содержания:

"на проведение физкультурных и спортивных мероприятий на открытом воздухе с присутствием зрителей при условии обеспечения организаторами таких мероприятий безопасных условий для граждан при оказании услуг, выполнении работ в период действия режима повышенной готовности, установленных постановлением Губернатора Волгоградской области от 06 июля 2021 г. № 489 "О создании безопасных условий для граждан при осуществлении деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей в период действия режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Волгоградской области";".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Губернатора Волгоградской области Е.А.Харичкин



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