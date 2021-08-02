Указ главы Республики Саха (Якутия) от 30 июля 2021 года № 2003 "О приостановлении до особого распоряжения действия Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 25 июня 2021 г. № 1918 "О создании безопасных условий для граждан при осуществлении деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей в период режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия)"

Новости

Минпромторг рассказал, когда выйдет серийный электромобиль Aurus 10:54
Военные Ил-76 будут тушить лесные пожары в Оренбургской области 10:51
США оказались на пороге дефолта 10:50
Россияне подали около 900 заявлений на получение гектара в Арктике 10:48
До конца года в России начнут выпускать электромобиль Zetta 10:46
Подводная лодка "Магадан" завершила заводские ходовые испытания 10:46
В Эстонии преподавателей будут вакцинировать прямо на работе 10:45
Участники чемпионата по программированию смогут бесплатно оформить визы в РФ 10:37
В Москве не планируют широко праздновать День города 10:37
Гандболистка Калинина забила первый вратарский мяч России на Олимпиадах 10:31
Military Watch оценил перспективы Су-35 10:19
"Частную тюрьму" в Ленобласти окончательно сровняли с землей 10:07
Лучница Ксения Перова рассказала, как выступала на Играх без зрителей 09:43
Численность контрактников в ВДВ увеличилась в 3,5 раза 09:39
Российско-узбекские учения стартовали на горном полигоне в Узбекистане 09:20
В Москве из-за жары объявлен "оранжевый" уровень опасности 09:19
Пенсионный фонд начал выплачивать пособие на детей-школьников 09:15
В Москве опробуют лифты с системой бесконтактного управления 09:13
В Петербурге откроются фудкорты с вакцинированными сотрудниками 09:12
Реклама раздельного сбора отходов появится на билбордах и YouTube 09:00
Минобороны: Россию и Китай традиционно связывают долгие годы дружбы 08:57
Перед учениями в Волгограде индийских военных привили вакциной "Спутник V" 08:53
Исследование: Крупные соцсети игнорируют жалобы на антисемитские высказывания 08:52
В каких регионах России выдают больше всего ипотечных кредитов 08:40
В Роспотребнадзоре объяснили, как правильно выбрать арбуз 08:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
2 августа 2021 г.

Указ главы Республики Саха (Якутия) от 30 июля 2021 года № 2003 "О приостановлении до особого распоряжения действия Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 25 июня 2021 г. № 1918 "О создании безопасных условий для граждан при осуществлении деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей в период режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия)"

Дата подписания 30 июля 2021 г.
Опубликован 2 августа 2021 г.
Вступает в силу 30 июля 2021 г.

Комментарии Российской Газеты

В Якутии отменят COVID-free зоны в ресторанах

В целях принятия дополнительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), с учетом предложения Главного государственного санитарного врача по Республике Саха (Якутия) от 30 июля 2021 г. № 14-00-02/40-2021 постановляю:

1. Приостановить до особого распоряжения действие Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 25 июня 2021 г. № 1918 "О создании безопасных условий для граждан при осуществлении деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей в период режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия)".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

3. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией