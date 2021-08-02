Указ главы Республики Саха (Якутия) от 30 июля 2021 года № 2003 "О приостановлении до особого распоряжения действия Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 25 июня 2021 г. № 1918 "О создании безопасных условий для граждан при осуществлении деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей в период режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия)"

В целях принятия дополнительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), с учетом предложения Главного государственного санитарного врача по Республике Саха (Якутия) от 30 июля 2021 г. № 14-00-02/40-2021 постановляю:

1. Приостановить до особого распоряжения действие Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 25 июня 2021 г. № 1918 "О создании безопасных условий для граждан при осуществлении деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей в период режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия)".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

3. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев







