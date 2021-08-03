Академик Румянцев: Жесткий санитарный контроль может сдержать распространение инфекций

Создание специальных центров экспресс-диагностики на пунктах въезда в Россию позволит вовремя выявлять и локализовать опасные инфекции, не давая им распространиться внутри страны. Такое мнение высказал академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев, комментируя инициативу правительства о разработке проекта "Санитарный щит".

"Пандемия коронавируса заставила нас по-новому взглянуть на проблемы санитарно-эпидемиологической безопасности страны. Полагаю, что система санитарного контроля должна работать в тесном контакте со здравоохранением. Только тогда мы сможем быстро локализовать очаг инфекции, провести противоэпидемическую работу, предотвратить ее распространение", - заявил Александр Румянцев.

Академик РАН напомнил, что именно жесткий санитарный контроль в пунктах въезда и выезда позволил Китаю эффективно локализовать и подавить очаги инфекции коронавируса в Ухане, а затем и в Пекине. Огромная протяженность государственной границы России требует проведения экспресс-диагностики в пунктах пропуска, чтобы остановить проникновение вируса, отметил Александр Румянцев.

Напомню, ранее вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова рассказала, что в рамках проекта "Санитарный щит" в России до 2030 года создадут 36 лабораторий по изучению биологических агентов и оснастят 240 пунктов пропуска через государственную границу системами экспресс-диагностики. Это позволит предупредить завоз опасных инфекций в Россию и развития пандемии.

"Санитарный щит" призван обеспечить независимость России в производстве вакцин, субстанций для фармацевтики и лекарств от инфекций и биологическую безопасность страны. Проект также позволит за четыре дня разрабатывать тест-системы, вакцины - за четыре месяца. Для его реализации до 2024 года планируют дополнительно направить 30 миллиардов рублей.

О необходимости создать "мощный и надежный щит" в сфере санитарной и биологической безопасности говорил и президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.