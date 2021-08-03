Боевики обстреляли из минометов позиции сирийской армии

В сирийской провинции Алеппо боевики обстреляли из минометов позиции правительственных войск, сообщил РИА Новости замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"Боевики незаконных вооруженных формирований, действующих на подконтрольной вооруженным силам Турции территории Сирии, произвели минометный обстрел позиций Сирийской Арабской Армии в районе населенного пункта Авшария провинции Алеппо​​​, - уточнил он. - В результате обстрела был ранен один военнослужащий сирийских правительственных сил".

По словам замглавы центра, в той же провинции Алеппо возле села Буайбия упал дрон-разведчик незаконных формирований боевикоd, собиравший данные о расположении сил сирийской армии.