Большинство немцев отвергают "гендерно-нейтральные" правила

Кандидат в канцлеры от немецких "Зеленых" Анналена Бербок, чья предвыборная кампания успела обрасти скандалами, попыталась завоевать сердца избирателей, подняв на знамя идею "гендерного равноправия" в языке. В интервью газете Der Tagesspiegel она обещала в случае победы ни много ни мало переписать все немецкое законодательство в "гендерно-нейтральном" стиле. Правда, как отмечает Die Welt, такими заявлениями госпожа Бербок рискует лишь оттолкнуть свободно мыслящих немцев, которые, как показывают последние опросы, вовсе не одобряют "насилие над языком", выдаваемое за либеральные ценности и борьбу с дискриминацией.

Согласно исследованию группы Wahlen, проведенному по заказу телеканала ZDF, более 70 процентов немцев не поддерживают языковые ухищрения последних лет вроде "гендерной звездочки" на письме, через которую теперь принято добавлять к существительным суффиксы женского рода, даже если эти конструкции выглядят искусственными и громоздкими. Если же писать по старинке (например, просто "врачи" или "учителя"), то, по мнению фрау Бербок, "в сознании возникает исключительно образ мужчины", чему "Зеленые" намерены положить конец.

Как отмечает Die Welt, навязывание живому языку "политики идентичности" по своей сути глубоко нелиберально. Так же считает и колумнист Focus Online. "Гендерный язык - это не идея, которую можно ругать или хвалить. Это идеология. А любую идеологию отличают методы внедрения, которые всегда безапелляционны, - признает журналист. - В конце концов, те, кто говорит "доктора" вместо "доктора и докторши", вовсе не демонстрируют неуважение, как полагает Бербок. Возможно, эти люди просто любят немецкий язык".

Немцы уже сами перестали понимать, где та грань, за которой можно подвергнуться остракизму

Злоупотребление феминитивами привело не только к всплеску народного юмора (в соцсети ушел афоризм "дорогие женщины и женщинки"), но и к реальным казусам. Некоторые опубликованы на сайте Ассоциации немецкого языка, где появился целый раздел, посвященный "лингвистическому гендерному террору". Еще в 2011 году профессор университета Бремена из опасений показаться неполиткорректным отличился такой "экспертной" сентенцией: "Пиратская партия привлекла много мужских избирательниц и избирателей". А в регламенте церковной службы Штутгарта отыскалось упоминание о том, что в зале нужно расставить "микрофоны и микрофонки". Между тем борцы за "равноправие" женского и мужского родов пошли еще дальше - теперь они проповедуют "гендерную нейтральность", призванную защитить от "дискриминации" не только прекрасный, но и "третий пол", официально признанный в Германии. Оказавшись в плену языковых табу, немцы уже зачастую перестали понимать, где проходит грань, за которой можно подвергнуться остракизму. Той же Анналене Бербок недавно пришлось каяться за то, что в стенах Центрального совета евреев она посмела произнести слово "негр", которое в Германии считается оскорбительным. В том, что политик как раз и привела его в качестве примера недопустимой терминологии, никто разбираться не стал. "Она могла бы объяснить, что есть разница между оскорблением и цитированием, но предпочла совершить политкорректный акт и посыпать голову пеплом", - заключает Die Welt.