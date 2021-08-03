Большинство немцев отвергают "гендерно-нейтральные" правила

Новости

Крупный лесной пожар охватил северный пригород Афин 18:45
Джейсона Момоа взбесил вопрос о сцене изнасилования в "Игре престолов" 18:40
Утвержден проект планировки первого участка метро в Бирюлево 18:39
Здание Пентагона заблокировано из-за стрельбы 18:38
В Россию из Германии экстрадировали особо опасного преступника 18:28
Магнус Карлсен проиграл в полуфинале Кубка мира по шахматам в Сочи 18:26
Частицы мощей св. Александра Невского вернут в Москву после крестного хода 18:16
Эрдоган поблагодарил Путина за помощь Турции в тушении лесных пожаров 17:59
Витория: Промес вряд ли сыграет с "Бенфикой" 17:50
В санаториях Кубани открылись 14 пунктов вакцинации для туристов 17:43
В Ленобласти ввели 20-процентный кешбэк на киносъемки в регионе 17:27
Литовские пограничники не пустили на территорию страны около 180 мигрантов 17:20
Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 7,4% на "первичку" дороже 12 млн рублей 17:12
Москва догоняет Гонконг по наценке на пентхаусы 17:11
Исследование: Продолжение курения у онкопациентов серьезно ухудшает прогноз 17:11
Шойгу рассказал о подготовке к Армейским играм и военно-техническому форуму 17:03
У пожилых людей нашли в два раза больше антител к COVID-19, чем у молодых 16:55
В ПФР напомнили о праве ряда россиянок на досрочную пенсию 16:53
Святенко: Женщины смогут работать авиамеханиками с весны 2022 года 16:52
Правительство не поддержало инициативу об увеличении социального вычета 16:46
Полиция Испании задержала банду наркоторговцев во главе с 79-летней женщиной 16:42
В Москве автомобиль сбил двоих детей 16:40
Володин сравнил "любовь" Зеленского к Крыму с геноцидом 16:39
Под Тверью возбудили три уголовных дела о лжевакцинации 16:38
Банки ужесточат требования к ипотечным заемщикам 16:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
03.08.2021 18:24
Рубрика: В мире

Большинство немцев отвергают "гендерно-нейтральные" правила

Текст: Екатерина Забродина
Кандидат в канцлеры от немецких "Зеленых" Анналена Бербок, чья предвыборная кампания успела обрасти скандалами, попыталась завоевать сердца избирателей, подняв на знамя идею "гендерного равноправия" в языке. В интервью газете Der Tagesspiegel она обещала в случае победы ни много ни мало переписать все немецкое законодательство в "гендерно-нейтральном" стиле. Правда, как отмечает Die Welt, такими заявлениями госпожа Бербок рискует лишь оттолкнуть свободно мыслящих немцев, которые, как показывают последние опросы, вовсе не одобряют "насилие над языком", выдаваемое за либеральные ценности и борьбу с дискриминацией.

Согласно исследованию группы Wahlen, проведенному по заказу телеканала ZDF, более 70 процентов немцев не поддерживают языковые ухищрения последних лет вроде "гендерной звездочки" на письме, через которую теперь принято добавлять к существительным суффиксы женского рода, даже если эти конструкции выглядят искусственными и громоздкими. Если же писать по старинке (например, просто "врачи" или "учителя"), то, по мнению фрау Бербок, "в сознании возникает исключительно образ мужчины", чему "Зеленые" намерены положить конец.

Фото: REUTERS
В Берлине полиция пресекла несанкционированную акцию противников вакцинации

Как отмечает Die Welt, навязывание живому языку "политики идентичности" по своей сути глубоко нелиберально. Так же считает и колумнист Focus Online. "Гендерный язык - это не идея, которую можно ругать или хвалить. Это идеология. А любую идеологию отличают методы внедрения, которые всегда безапелляционны, - признает журналист. - В конце концов, те, кто говорит "доктора" вместо "доктора и докторши", вовсе не демонстрируют неуважение, как полагает Бербок. Возможно, эти люди просто любят немецкий язык".

Немцы уже сами перестали понимать, где та грань, за которой можно подвергнуться остракизму

Злоупотребление феминитивами привело не только к всплеску народного юмора (в соцсети ушел афоризм "дорогие женщины и женщинки"), но и к реальным казусам. Некоторые опубликованы на сайте Ассоциации немецкого языка, где появился целый раздел, посвященный "лингвистическому гендерному террору". Еще в 2011 году профессор университета Бремена из опасений показаться неполиткорректным отличился такой "экспертной" сентенцией: "Пиратская партия привлекла много мужских избирательниц и избирателей". А в регламенте церковной службы Штутгарта отыскалось упоминание о том, что в зале нужно расставить "микрофоны и микрофонки". Между тем борцы за "равноправие" женского и мужского родов пошли еще дальше - теперь они проповедуют "гендерную нейтральность", призванную защитить от "дискриминации" не только прекрасный, но и "третий пол", официально признанный в Германии. Оказавшись в плену языковых табу, немцы уже зачастую перестали понимать, где проходит грань, за которой можно подвергнуться остракизму. Той же Анналене Бербок недавно пришлось каяться за то, что в стенах Центрального совета евреев она посмела произнести слово "негр", которое в Германии считается оскорбительным. В том, что политик как раз и привела его в качестве примера недопустимой терминологии, никто разбираться не стал. "Она могла бы объяснить, что есть разница между оскорблением и цитированием, но предпочла совершить политкорректный акт и посыпать голову пеплом", - заключает Die Welt.

В мире Европа Германия

Главное сегодня

Володин сравнил "любовь" Зеленского к Крыму с геноцидом
В Ростовской области с 4 августа ужесточат ограничения по COVID-19
РФПИ: Сертификат о вакцинации в Сан-Марино признали в ЕС
Мурашко рекомендовал привиться от коронавируса всем пожилым людям
Сергей Шубенков снялся с Олимпиады из-за травмы
Как свободолюбивая Америка подходит к обязательной вакцинации от ковида
Итальянский университет заплатит студентам за отказ от путешествий на самолете