Читательница из города Валуйки просит "Родину" исполнить завещание своей семьи

Здравствуйте, уважаемые сотрудники "Родины"! Я много лет читаю журнал, собиралась написать вам давно и вот, наконец, решилась.

В нашем семейном архиве хранится крохотная фотография полковника Белой армии Трифонова Николая Ивановича, родственников которого очень хотели разыскать моя бабушка и мама, а потом передали это задание мне. Так, как на фотографии, он выглядел, когда жил на квартире у моей бабушки и деда. В начале осени 1923 года Николай Иванович стал работать бухгалтером на элеваторе. Занимал отдельную маленькую комнату, всё его имущество помещалось в плетёной корзине. Носил простую, холщёвую одежду, был непривередливым, питался вместе с семьёй.

Так прошел год, а осенью 1924 года его, как и всех "бывших", уволили с работы. Устроиться даже истопником было невозможно, остался он "без копейки и куска хлеба". Очень переживал, но бабушка успокоила его, сказав, что тарелка борща и кусок хлеба для него найдется. Так он жил два года, до осени 1926 года, помогал бабушке, присматривая за детьми. Мама всегда с теплотой вспоминала, как Николай Иванович брал ее и Клаву за руки и вел в огород или на луг, рассказывал, как из семечка вырастает растение, показывал в канаве головастиков и рассказывал, как они превратятся в лягушек. С помощью мячика и свечи объяснил, как день сменяется ночью, а лето - осенью и зимой.

Фотография из семейного архива. Бабушка и ее дочки. 1926 год.

Моей маме, Нине, в 1926 году исполнилось 8 лет, и она пошла в первый класс, уже зная буквы и читая по слогам газету "Правда", которую дед изредка покупал у проводников в московских поездах, шедших на Донбасс через Валуйки. Мама удивляла учительницу своими знаниями, а ведь это была заслуга Николая Ивановича (дед был малограмотным, а бабушка вовсе неграмотной). Именно он заложил основу для успешной учебы. И мама, и Клава все 10 лет учились только на "отлично", поэтому моя мама с великой благодарностью вспоминала Николая Ивановича.

Осенью 1926 года сосед Резников попросил Николая Ивановича навести порядок в бухгалтерии артели, которая заготавливала дубовые стойки для шахт Донбасса, а Резников в артели был старшим. Заготовка стоек велась в селе Казинка Валуйского района. Все у них шло хорошо, несколько раз наведывались домой. Но через два месяца вернулся один Резников, привез корзинку Николая Ивановича, зарплату за 2 месяца и сказал, что он "умер за столом с бумагами". Похоронили по-христиански, там же, в Казинке.

Для бабушки это был удар, ведь Николай Иванович уже стал семье родным.

Нагрудные жетоны, оставшиеся от полковника Трифонова.

Разбирая корзинку, на самом дне бабушка нашла коробку с двумя нагрудными жетонами и компасом с треснутым стеклом, который "спас от пули" (это по его словам) и по которому Николай Иванович учил детей ориентироваться, пресс-папье и счеты. Все эти нехитрые вещицы бабушка хранила все годы, потом передала их маме, а потом мама - мне с наказом: "Бабушка и я всю жизнь хотели найти родных Николая Ивановича, отдать им все как память. Но это было невозможно, даже думать искать родных белого офицера было нельзя. Может быть, тебе удастся разыскать потомков. Эти вещи для них будут настоящим сокровищем".

Я тщательно изучала жетоны, рассматривала с помощью лупы. На одном из них в лавровом венке со скрещенными шпагами читаются цифры 1796 и ниже 1896, между ними синяя эмаль, поврежденная. По периметру овала можно прочесть внизу: Н.И. Трифонов. И слева направо вверху: 68 лейбъ... (?) Бородинский импер. Александра III ...

По словам бабушки, Николай Иванович в 1920 году был в Крыму, говорил, что там было "настоящее столпотворение". Может быть, он отправлял в эмиграцию семью? А сам вернулся на Дон? Тогда понятно, как в 1923 году он оказался в Валуйках.

Личные вещи Николая Ивановича хранятся в семье.

Точного возраста Николая Ивановича бабушка не знала, но на вид ему было за 50, худощавый, чуть выше среднего роста, ходил с тросточкой (она тоже сохранена). В молодости вместе с другими офицерами был в Париже, один эпизод пребывания там он поведал бабушке, я его тоже знаю, но писать уже не буду, и так слишком длинное повествование получилось, устанете читать.

Для меня мамина просьба найти родственников Николая Ивановича - это ее и бабушкино завещание. Журнал "Родина" читают за рубежом, вдруг случится чудо и кто-то из его потомков прочитает заметку, увидит фотографию и откликнется. Надеюсь на чудо, ведь я - уже третье и уходящее поколение людей, хранящее память о преданном Отечеству и воинскому долгу офицере, умном, интеллигентном, добром человеке с такой несчастливой судьбой. И на мне эта память может оборваться, поэтому надо спешить.

С глубоким уважением, ожиданием публикации и надеждой на чудо - преданный читатель журнала "Родина"

Костюченко Калерия Борисовна.

Валуйки, Белгородская область

ПЕРВЫЙ ОТКЛИК

"РОДИНА" ПОТЯНУЛА ЗА НИТОЧКУ...

Наш эксперт, доктор исторических наук Андрей Ганин, вышел на след полковника Трифонова

Очевидно, что полковой жетон в память столетия 68-го Лейб-пехотного Бородинского императора Александра III полка принадлежал Н.И. Трифонову. По состоянию на 1909 год в русской армии было два офицера с такими фамилией, именем и отчеством: капитан, служивший столоначальником в окружном интендантском управлении Варшавского военного округа, и штабс-ротмистр 12-го драгунского Стародубовского полка.

Обращение к списку подполковников по старшинству на 15 мая 1913 года позволило определить, о ком идет речь. Подполковник Николай Иванович Трифонов родился 14 декабря 1867 года, состоял на службе с 20 апреля 1886 года, получил домашнее образование, а также окончил Виленское пехотное юнкерское училище. После училища попал на службу в 68-й Лейб-пехотный Бородинский императора Александра III полк, затем служил по интендантской линии в Варшаве и Люблине, причем в 1910-1912 годах занимал пост старшего столоначальника окружного интендантского управления Варшавского военного округа. Кроме того, Трифонов участвовал в Русско-японской войне и был награжден орденом Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом. На 1912 год являлся Кологривским уездным воинским начальником.

Дальнейшую службу Трифонова в императорской России проследить не удалось. Судя по всему, чин полковника до 1916 года он не получал. Однако в отношении более поздних событий Гражданской войны в справочнике С.В. Волкова "Генералы и штаб-офицеры русской армии. Опыт мартиролога" указан полковник Николай Трифонов, уроженец Екатеринославской губернии, служивший у белых вплоть до эвакуации Крыма, а затем эвакуированный из России на остров Проти на корабле "Кизил Ермак".

Возможно, это однофамилец, но никаких дополнительных сведений не имеется.

ОТ РЕДАКЦИИ

Поиск потомков Николая Ивановича Трифонова продолжается. Будем благодарны нашим читателям за любую информацию.

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