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03.08.2021 09:00
Рубрика: Видео

Дальнобойщики утерли нос метателям чайных пакетиков

Текст: Григорий Гомельчук

В соцсетях TikTok и Instagram уже не первый год идет "соревнование чайных пакетиков" - Tea Bag Challenge. Его участники демонстрируют свою меткость и изобретательность, самыми разными способами забрасывая чайный пакетик в кружку.

Недавно к челленджу присоединились и дальнобойщики. Они заваривают чай следующим образом: кружка с дымящимся кипятком ставится на землю или какую-нибудь подставку, пакетик с чаем привязывается к задней части тягача - например, на брызговик или корпус поворотника.

После этого фура, маневрируя, задним ходом подъезжает к кружке, тягач "приседает" с помощью пневмоподвески, пакетик опускается в кипяток. Самое впечатляющее видео такого рода снял 49-летний дальнобойщик Йохан Гротебор из Нидерландов, выполнив трюк на огромной 25-метровой фуре. Йохан водит грузовик уже более тридцати лет, и управляет им с точностью до миллиметра - смотрите видео.

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