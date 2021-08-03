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03.08.2021,  
07:02
Текст:  Николай Грищенко

Для ВКС России создадут гиперзвуковую ракету большой дальности Х-95

Фото: МО РФ Фото: МО РФ
Фото: МО РФ

Самолеты стратегической авиации ВКС России могут стать носителями гиперзвуковой ракеты большой дальности Х-95. О разработке нового оружия сообщил начальник военной академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

Фото: ГК "Ростех"
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В интервью журналу "Военная мысль" он отметил, что господство в воздушно-космической сфере - это непременное условие успешного ведения боевых действий сухопутными силами и морскими группировками. Обеспечивается оно не только "достаточностью количественно-качественного боевого состава ударной и истребительной авиации, а также применением эффективных способов их действий".

"Для ВКС России разрабатываются и принимаются на вооружение такие новые и модернизированные образцы вооружения, военной и специальной техники, как стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М; авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал"; высокоточное оружие воздушного базирования большой дальности, в частности гиперзвуковая ракета Х-95", - считает Владимир Зарудницкий.

Необходимо отметить, что ранее информация о создании гиперзвуковой ракеты большой дальности Х-95 не озвучивалась. На сегодняшний день российские "стратеги" Ту-22, Ту-95 и Ту-160 вооружены крылатыми ракетами большой дальности Х-101 (в ядерном оснащении Х-102) и Х-555, но эти ракеты не являются гиперзвуковыми.

"Решения на действия авиации, войск ПВО-ПРО, космических войск, сил РЭБ должны быть нестандартными и внезапными для противника. Для этого следует изыскивать, апробировать и внедрять новые способы ведения боевых действий", - подчеркивает Зарудницкий.

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