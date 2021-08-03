Эпидемиолог объяснил исчезновение сезонных инфекций из-за COVID-19

В период коронавируса люди стали меньше болеть гриппом, ОРВИ, а также многочисленными сезонными инфекциями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

В ведомстве также отмечают, что реже стали выявляться управляемые инфекции. Так, число заболевших коклюшем снизилось в 2,4 раза, корью - в 3,7 раза, краснухой - в 14,3 раза, эпидемическим паротитом - в 2,3 раза, менингококковой инфекцией - в 2,2 раза, ветряной оспой - на 40,3 процента, острым гепатитом В - на 38,5 процента, клещевым вирусным энцефалитом - на 44,5 процента.

Многие заболевания отступили на задний план во Франции, Испании, США. Статистика со всего мира говорит, что в пандемию COVID-19 разнообразные вирусные инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем, почти исчезли.

В Роспотребнадзоре называют это результатом борьбы с ковидом. "Таким образом сработали ограничительные меры, введенные в пандемию", - говорит заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Он пояснил, что все это время многие находились на самоизоляции, работали дистанционно. Плюс люди стали больше следить за чистотой рук. "Маски, перчатки, санитайзеры не могли не повлиять на ситуацию, Ведь для большинства инфекций главные входные ворота - слизистая", - подчеркнул эпидемиолог.

По его словам, люди стали меньше болеть не только респираторными инфекциями, но и вирусными диареями: например, ротавирусной и норовирусной инфекциями. Также Горелов напомнил, что в прошлом году рекордное число граждан привилось от гриппа, поэтому так мало россиян болели им в прошлом году.