Телеведущий Евгений Попов: Ведущую роль в экологическом образовании должны играть общественные организации

Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов считает, что необходимо повышать экологическую грамотность россиян. Поэтому уже в ближайшее время примет активное участие в подготовке и проведении масштабного экофестиваля "ЭкоРаменкиFest21" в столичном районе Раменки. Он уверен, что к делу экологического просвещения необходимо подходить системно, с привлечением профильных государственных организаций. Однако ключевая роль отводится различным общественным и волонтерским организациям.

По словам Евгения Попова, идею "ЭкоРаменкиFest21" предложили сами москвичи.

"Жители обратились ко мне, как к журналисту, с просьбой помочь в озеленении района. Они предложили не просто высадить деревья и кустарники, а превратить это в большой праздник, где найдут себе интересное занятие люди разных возрастов и интересов. Мне эта идея пришлась по душе", - рассказал телеведущий.

В рамках экофеста в Раменках планируются лекции про рациональное питание, семинары о разумном потреблении, квесты на экологическую тематику для детей. Также намечены мастер-классы по раздельному сбору мусора, которые проведут представители известного в районе экодвижения "Зеленые Раменки". Все это позволит обратить внимание жителей на возможные решения проблемы сохранения окружающей среды.

По мнению журналиста, в нынешних условиях главное - доносить до людей информацию о необходимости соблюдения в повседневной жизни экологических правил.

"Сегодня во дворах появились разноцветные контейнеры для раздельного сбора мусора. Но многие москвичи просто не знают, для чего они. Людям надо активнее рассказывать, зачем нужен раздельный сбор, как отходы потом сортируются, во что могут быть переработаны. Это очень большая просветительская работа", - отметил Евгений Попов.

Для ее выполнения необходимо объединить специалистов-экологов, общественные организации, волонтерские движения. Все больше появляется организаций, которые ставят своей целью просвещение и образование в этой сфере. Например, проект ОНФ "Серебряный эковолонтер" привлекает к активной деятельности по разъяснению необходимости раздельного сбора мусора, москвичей старшего возраста. "Все вместе мы добьемся того, чтобы раздельный сбор отходов стал привычкой для людей. Экологическое поведение, забота об окружающей среде должны стать частью общей культуры поведения, нормой жизни", - подчеркнул журналист.

В Москве уже многое делается в этом направлении: по сравнению с 2019 годом в полтора раза увеличился объем твердых бытовых отходов, отправленных на переработку. В ближайшие годы планируется, что сортировке будут подвергаться до 60% отходов, это в 3,7 раза больше, чем в 2019 году.