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Рубрика: Экономика

Как ФРС США посадила рынки на "бомбу с часовым механизмом"

Текст: Роман Маркелов
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

- Упорное восхождение рубля к доллару продолжается. В пятницу и понедельник USD/RUB опускалась вплоть до 72,68, оставаясь в рамках нисходящего импульса с 20 июля. То есть почти две недели российская валюта отыгрывает сначала ожидания, а потом и факт значительного ужесточения монетарной политики.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Повышение ключевой ставки классически вызывает подобный эффект, так как повышает привлекательность краткосрочных долговых обязательств, по которым ставки близко следуют за ключевой ставкой ЦБ.

Но помимо ключевой ставки, важны также и другие сигналы от Банка России. И он дает понять, что заинтересован вернуть привлекательность депозитам, а также сдержать рост кредитования. За последние дни введены надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, а глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила о наличии признаков перегрева на рынке ипотеки. Высокий спрос на кредиты - это важный признак оптимизма населения и бизнеса, ведь в кризис эти показатели резко падают.

Банк России также не считает текущий инфляционный всплеск способным пройти без вмешательства со стороны ЦБ. Стоит отметить, что большинство центробанков развивающихся стран ведут себя подобным образом в ответ на резкое повышение потребительского спроса благодаря обширным стимулам в развитых странах, так что рубль - не единственная валюта стран EM, получающая импульс роста за счет притока в операции carry trade.

Доллар, напротив, оказался под давлением на фоне падения доходностей американских гособлигаций, так как Федрезерв по-прежнему дает сигналы, что не будет торопиться в сворачивании кризисных стимулов: ультранизких процентных ставок и выкупа с рынка на собственный баланс активов по 120 млрд долларов в месяц.

В подтверждение этой позиции ФРС на прошлой неделе запустила ослабление американской валюты на глобальных рынках. Однако стоит помнить, что последний импульс крайне спекулятивный. От Штатов ждали нормализации политики благодаря ряду очень сильных данных и мощному потребительскому спросу. Но ФРС явно больше ориентируется на не полностью восстановившийся рынок труда, а не на бьющую местные рекорды инфляцию.

Многое может измениться в предстоящую пятницу, если данные по рынку труда США отметят ускорение роста на рынке труда. Существенное улучшение показателей способно возродить спекуляции, что ФРС уже до конца года приступит к нормализации монетарной политики.

По большому счету, рынки находятся чуть ли не на бомбе с часовым механизмом в ожидании отмашки ФРС о готовности приступить к сворачиванию QE "в ближайшее время". Разворот в монетарной политике США, как правило, запускает временные тектонические сдвиги на рынках, которые могут длиться до полугода: инвесторы в первую очередь переоценивают процентные ставки и оценки активов в США (на самом глубоком рынке). Ранее это запускало заметные тренды роста доллара, в особенности вредя валютам развивающихся стран и сырьевым рынкам, а также провоцируя довольно глубокие коррекции фондовых индексов.

Но мы еще раз уточним, инвесторам хотя и следует держать ухо востро относительно действиям ФРС, все же действовать следует на основе фактов. До сих пор они на стороне ослабления доллара из-за низких процентных ставок и сохранении уверенных темпов роста как мировой, так и множества региональных экономик.

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