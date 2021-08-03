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03.08.2021 22:50
Рубрика: Происшествия

Кассационный суд: Покупателя без маски не обслужили в магазине законно

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 174(8525)
Девятый Кассационный суд общей юрисдикции подтвердил правильность решения своих коллег, которые отказали обиженной истице наказать рублем магазин, где ее отказались обслужить.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Дама пришла туда без маски и ей не продали шоколадный батончик. Возмущенная покупательница пыталась оспорить отказ и получить от строптивого магазина компенсацию морального вреда в 30 тысяч рублей. Решение интересно тем, что таких случаев - не единицы. Поэтому тем, кто сомневается в законности обязательного ношения масок в тех же магазинах, интересно будет узнать аргументы, которые привел суд.

Фото: iStock
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Но сначала доводы истицы. Их несколько. Так, по ее мнению, отказ магазина продать выбранный ею товар нарушает условия публичного договора розничной купли-продажи и Закон "О защите прав потребителей". Там написано про обязанность передачи ей товара как потребителю. Да, она была без маски, а продавцы предложили купить маску у них в магазине. Это нарушение того же закона о защите прав потребителя. Но другой статьи - ей навязывают купить ненужное, чтобы продать то, что она хочет.

По мнению возмущенной гражданки, была нарушена и статья 426 Гражданского кодекса РФ.

Эта статья запрещает оказывать предпочтение одному человеку перед другим "в отношении заключения публичного договора". Конкретно в нашем случае - продавать товар покупателям в маске и не продавать покупателям без маски.

Свои требования моральной компенсации истица аргументировала следующим образом. По ее мнению, действиями магазина ей причинены нравственные страдания. Конкретно они выразились в сильных переживаниях и обиде по поводу унижения ее человеческого достоинства и дискриминации перед другими покупателями. И из-за этого "у нее нарушился сон, она испытывает постоянное нервное напряжение, эмоциональный стресс, стала срываться на родных". Поэтому женщина, по ее уверениям, вынуждена принимать успокоительные лекарства.

В общем, на фоне всего этого она "теряет доходы от снижения производительности труда на работе, на которой не может сосредоточиться из-за постоянных сильных душевных переживаний". Вот только местные суды не разглядели в действиях магазина нарушений ни Гражданского кодекса РФ, ни Закона "О защите прав потребителей".

Вот аргументы, которые противопоставили суды заявлениям истицы. Вирус, из-за которого страдает человечество, включен правительством РФ в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Именно поэтому на территории региона, где проживает дама, введен режим повышенной готовности и изданы правила поведения при таком режиме.

Эти региональные правила поведения при введении режима повышенной готовности требуют использовать маски, респираторы и прочие средства защиты при посещении мест приобретения товаров и вообще, всех общественных мест.

Более того, региональные правила поведения при введении режима требуют от работников торговли не допускать посетителей на свои объекты и не продавать им товары, если у покупателей нет средств индивидуальной защиты.

Мнение суда: действия магазина не могут расцениваться как ущемляющие права потребителей

Есть специальный документ - письмо минпромторга (от 11 мая 2020 N ЕВ-32091/15) с такими рекомендациями. При попытке прохода в магазин посетителя без средств защиты представитель магазина должен предупредить покупателя, что маску он может взять или купить на входе в торговый павильон.

Фото: kinopoisk.ru
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А также объяснить покупателю, что ему необходимо соблюдать обязательные требования и об ответственности за нарушение такого режима. Ну а в случае несогласия посетителей исполнять такие требования их нарушения, "в том числе проникновения в магазин", продавец, "не вступая в конфликт с нарушителем, вправе вызвать полицию".

Из всех этих норм суд сделал вывод, что магазин, предлагая купить маску, исполнял требования федеральной и региональной властей, которые те ввели в период режима повышенной готовности и никаких нарушений со стороны работников прилавка нет.

И вот главный вывод, который сформулировали судьи. Действия магазина в ограничении доступа истца как потребителя к товарам с целью их приобретения в объявленных условиях "не могут расцениваться как ущемляющие права потребителей". Потому как такие действия отвечают принципу разумного поведения участников гражданских правоотношений и не имеют признаков необоснованного уклонения от заключения публичного договора.

Нашел суд слова и для истицы. Он сказал, что "судом установлено недобросовестное поведение истца в публичном договоре". Поскольку в этой ситуации от нее как покупателя "ожидалось поведение, направленное на исполнение законных требований власти".

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