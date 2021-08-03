Кассационный суд: Покупателя без маски не обслужили в магазине законно

Девятый Кассационный суд общей юрисдикции подтвердил правильность решения своих коллег, которые отказали обиженной истице наказать рублем магазин, где ее отказались обслужить.

Дама пришла туда без маски и ей не продали шоколадный батончик. Возмущенная покупательница пыталась оспорить отказ и получить от строптивого магазина компенсацию морального вреда в 30 тысяч рублей. Решение интересно тем, что таких случаев - не единицы. Поэтому тем, кто сомневается в законности обязательного ношения масок в тех же магазинах, интересно будет узнать аргументы, которые привел суд.

Но сначала доводы истицы. Их несколько. Так, по ее мнению, отказ магазина продать выбранный ею товар нарушает условия публичного договора розничной купли-продажи и Закон "О защите прав потребителей". Там написано про обязанность передачи ей товара как потребителю. Да, она была без маски, а продавцы предложили купить маску у них в магазине. Это нарушение того же закона о защите прав потребителя. Но другой статьи - ей навязывают купить ненужное, чтобы продать то, что она хочет.

По мнению возмущенной гражданки, была нарушена и статья 426 Гражданского кодекса РФ.

Эта статья запрещает оказывать предпочтение одному человеку перед другим "в отношении заключения публичного договора". Конкретно в нашем случае - продавать товар покупателям в маске и не продавать покупателям без маски.

Свои требования моральной компенсации истица аргументировала следующим образом. По ее мнению, действиями магазина ей причинены нравственные страдания. Конкретно они выразились в сильных переживаниях и обиде по поводу унижения ее человеческого достоинства и дискриминации перед другими покупателями. И из-за этого "у нее нарушился сон, она испытывает постоянное нервное напряжение, эмоциональный стресс, стала срываться на родных". Поэтому женщина, по ее уверениям, вынуждена принимать успокоительные лекарства.

В общем, на фоне всего этого она "теряет доходы от снижения производительности труда на работе, на которой не может сосредоточиться из-за постоянных сильных душевных переживаний". Вот только местные суды не разглядели в действиях магазина нарушений ни Гражданского кодекса РФ, ни Закона "О защите прав потребителей".

Вот аргументы, которые противопоставили суды заявлениям истицы. Вирус, из-за которого страдает человечество, включен правительством РФ в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Именно поэтому на территории региона, где проживает дама, введен режим повышенной готовности и изданы правила поведения при таком режиме.

Эти региональные правила поведения при введении режима повышенной готовности требуют использовать маски, респираторы и прочие средства защиты при посещении мест приобретения товаров и вообще, всех общественных мест.

Более того, региональные правила поведения при введении режима требуют от работников торговли не допускать посетителей на свои объекты и не продавать им товары, если у покупателей нет средств индивидуальной защиты.

Мнение суда: действия магазина не могут расцениваться как ущемляющие права потребителей

Есть специальный документ - письмо минпромторга (от 11 мая 2020 N ЕВ-32091/15) с такими рекомендациями. При попытке прохода в магазин посетителя без средств защиты представитель магазина должен предупредить покупателя, что маску он может взять или купить на входе в торговый павильон.

А также объяснить покупателю, что ему необходимо соблюдать обязательные требования и об ответственности за нарушение такого режима. Ну а в случае несогласия посетителей исполнять такие требования их нарушения, "в том числе проникновения в магазин", продавец, "не вступая в конфликт с нарушителем, вправе вызвать полицию".

Из всех этих норм суд сделал вывод, что магазин, предлагая купить маску, исполнял требования федеральной и региональной властей, которые те ввели в период режима повышенной готовности и никаких нарушений со стороны работников прилавка нет.

И вот главный вывод, который сформулировали судьи. Действия магазина в ограничении доступа истца как потребителя к товарам с целью их приобретения в объявленных условиях "не могут расцениваться как ущемляющие права потребителей". Потому как такие действия отвечают принципу разумного поведения участников гражданских правоотношений и не имеют признаков необоснованного уклонения от заключения публичного договора.

Нашел суд слова и для истицы. Он сказал, что "судом установлено недобросовестное поведение истца в публичном договоре". Поскольку в этой ситуации от нее как покупателя "ожидалось поведение, направленное на исполнение законных требований власти".