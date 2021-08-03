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03.08.2021 16:15
Рубрика: Культура

Найдено богатое золотое колье, забытое 1600 лет назад в римской бане

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Болгарии археологи при изучении остатков древних римских бань в городе Деултум на юго-востоке страны обнаружили неплохо сохранившееся золотое колье, возраст которого достигает почти 1600 лет.

Фото: iStock
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Как сообщает The History Blog, богатая золотая цепочка с тремя сохранившимися на ней подвесками была обнаружена археологами в Национальном археологическом заповеднике Деултум.

Так назывался древнеримский город, основанный в 69 году нашей эры императором Веспасианом. К слову, этот город был построен специально для ветеранов Восьмого легиона Августа.

В Древнем Риме существовала такая практика: для оставивших службу легионеров императоры строили целые города в различных уголках империи. Они преследовали две цели. Во-первых, предоставление вилл и наделов было наградой для опытных воинов. Во-вторых, подобные поселения укрепляли мощь империи.

Роскошное колье было обнаружено в одной из комнат общественных бань этого древнего города. Цепочка хорошо сохранилась, но оказалась сломана. Поэтому эксперты предполагают, что изначально подвесок на ней было больше, чем дошло до наших дней.

Интересно, что в октябре прошлого года в соседней комнате той же бани археологи нашли золотую серьгу II века нашей эры, украшенную тремя золотыми кулонами с встроенными в них крошечными стеклянными бусинами. Последние оказались весьма искусной имитацией натурального жемчуга.

Новая и предыдущая находки, как установили археологи, не связаны между собой, то есть они не были частью одного комплекта украшений, не являлись частью одного клада. По всей видимости, некие элегантно одетые женщины попросту забыли свои украшения в общественных банях почти два тысячелетия назад.

Хотя может найтись и другое объяснение. Дело в том, что колье было обнаружено в культурном слое V века, и этот слой сохранил в себе следы пожара. Можно предположить, что город подвергся нападению, и застигнутые врасплох люди в панике бежали, побросав свои вещи. Согласно другой гипотезе, общественные бани мог охватить пожар, и о судьбе хозяйки колье в этом случае можно только гадать.

Фото: Тимур Садыков для журнала "PLOS"
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По мнению археологов, золотые украшения, обнаруженные в банях, свидетельствуют о богатстве города и о том, что он имел крепкие торговые связи с другими частями Римской империи. Женщины здесь носили такие же модные украшения, как и главные модницы того времени в Египте и Риме.

Добавим, что город Деултум был построен на месте более древнего фракийского поселения Девельт. Он стал второй римской колонией на Балканском полуострове и первым римским городом на территории современной Болгарии.

Деултум располагался в стратегически важном месте - на берегах крупной реки с выходом к Черному морю. Это был портовый город, который процветал благодаря добыче меди и торговле. Постепенно он превратился в один из крупнейших городов империи.

Архитекторы четко спланировали его, в городе располагалось множество храмов и публичных зданий, крупнейшими из которых были амфитеатр и большие общественные бани. Ветеранам Восьмого легиона этот город достался в подарок от императора Веспасиана за то, что они сыграли ключевую роль в его восхождении на престол в период, вошедший в историю как Год четырех императоров (68-69 годы нашей эры).

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