Косачев обсудил с генсеком МПА подготовку конференции спикеров парламентов

Важно обеспечить высокий уровень российского участия в 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов, считает заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Сенатор обсудил по телефону с генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом практические вопросы подготовки 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов, которая пройдет в сентябре в Вене.

"Отмечу весьма конструктивный настрой руководства Межпарламентского союза, а также его уверенность в том, что российское участие в мероприятии станет важным вкладом парламентариев в обсуждение основных тем, волнующих сегодня все человечество, которые войдут в повестку дня венской конференции", - приводит слова Косачева пресс-служба Совфеда.

По мнению вице-спикера, крайне важно обеспечить высокий уровень российского участия в конференции, которая будет проводиться исключительно в очном формате, чтобы иметь возможность довести до мировых парламентских лидеров позицию России по ключевым международным вопросам.

Главы парламентов мира встречаются под эгидой Межпарламентского союза (МПС) раз в пять лет. Проведение конференции планировалось на 2020 год, но ее перенесли из-за пандемии COVID-19. Предыдущая конференция проходила в 2015 году в Нью-Йорке, однако "из-за неконструктивной позиции американских властей было решено перенести место проведения следующей встречи ведущих парламентариев мира в Вену", отметили в Совфеде.

"Власти США под надуманными предлогами отказали председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко в праве принять участие в конференции, грубо нарушив свои обязательства как страны, на территории которой находятся международные структуры. Тогда Советом Федерации было принято принципиальное решение не направлять российскую делегацию в Нью-Йорк, и при поддержке руководства МПС в ходе конференции ее участникам была продемонстрирована видеозапись выступления спикера российской верхней палаты", - напомнили в пресс-службе СФ.