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03.08.2021,  
09:40
Текст:  Алексей Иванов

NI назвал Су-25 одним из самых боеспособных российских самолетов

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Закаленный в боях штурмовик Су-25, совершивший десятки тысяч вылетов только во время войны в Афганистане, сможет оставаться в строю еще несколько десятилетий.

Фото: МО РФ
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Основа такого долголетия - успешные конструкторские решения, давшие самолету мощный модернизационный задел. В результате, благодаря относительно небольшим обновлениям, он по-прежнему востребован в современных военных конфликтах и является одним из самых боеспособных в составе ВКС России, пишет издание The National Interest.

Этот штурмовик был принят на вооружение в начале 1980-х, его основная задача - поддержка сухопутных войск. За счет мощного вооружения и бронированного корпуса его также часто называют "летающий танк". Он имеет по пять точек подвески под каждым крылом и может похвастаться разнообразным набором ракет и бомб, а также 30-миллиметровой пушкой.

Помимо войны в Афганистане, "Грачи" - еще одно неофициальное название этого штурмовика - также были основной воздушной ударной силой иракской армии в конфликте с Ираном. Позже они активно применялись в ходе чеченский кампаний, а совсем недавно - в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.

Постепенно на смену базовому варианту истребителя пришли модернизированные Су-25СМ, получившие обновленную авионику, улучшенные двигатели и дополнительное вооружение. Сейчас же ВКС России получают еще более современные штурмовики Су-25СМ3 с модернизированными комплексами наведения, радиоэлектронной борьбы и навигации.

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Фото: Калашников / youtube.com
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