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03.08.2021 21:39
Рубрика: Общество

Проценко прокомментировал спасение певицы МакSим

Текст: Сергей Бабкин

Успешное лечение певицы МакSим связано со слаженной работой мультидисциплинарной команды специалистов. Об этом заявил главврач ГКБ № 40 ("Коммунарка") Денис Проценко, сообщает сайт KP.Ru.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Вышедшая из комы певица МакSим передала всем привет

"Она лечится не в нашей больнице, но я знаю коллег, которые работают с ней, - рассказал Денис Проценко в интервью Тине Канделаки. - Это работа команды врачей разных специальностей - пульмонологов, анестезиологов, многих других экспертов". Кроме того, подчеркнул собеседник радиостанции "Комсомольская правда", у молодых пациентов ресурсы организма в среднем выше, чем у пожилых.

Ранее сообщалось, что состояние певицы МакSим, у которой было зафиксировано серьезное поражение легких, существенно улучшилось.

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