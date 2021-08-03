Проценко прокомментировал спасение певицы МакSим

Успешное лечение певицы МакSим связано со слаженной работой мультидисциплинарной команды специалистов. Об этом заявил главврач ГКБ № 40 ("Коммунарка") Денис Проценко, сообщает сайт KP.Ru.

"Она лечится не в нашей больнице, но я знаю коллег, которые работают с ней, - рассказал Денис Проценко в интервью Тине Канделаки. - Это работа команды врачей разных специальностей - пульмонологов, анестезиологов, многих других экспертов". Кроме того, подчеркнул собеседник радиостанции "Комсомольская правда", у молодых пациентов ресурсы организма в среднем выше, чем у пожилых.

Ранее сообщалось, что состояние певицы МакSим, у которой было зафиксировано серьезное поражение легких, существенно улучшилось.