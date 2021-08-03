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03.08.2021,  
19:22
Текст:  Алексей Брусилов

Противотанковый комплекс "Корнет-Д1" на базе БМД-4М показали в Алабино

Для российских воздушно-десантных войск на платформе боевой машины десанта БМД-4М разработано семейство различной боевой и вспомогательной техники. Со многими из этих образцов можно было познакомиться на подмосковном полигоне "Алабино" в преддверии празднования 91-й годовщины создания Воздушно-десантных войск.
"Корнет-Д1" (Машина командира батареи). Фото: Телеканал 360 / youtube.com "Корнет-Д1" (Машина командира батареи). Фото: Телеканал 360 / youtube.com
"Корнет-Д1" (Машина командира батареи). Фото: Телеканал 360 / youtube.com

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ, в ходе динамического показа техники ВДВ гостям и министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу продемонстрировали 120-мм самоходно-артиллерийское орудие "Лотос", 125-мм противотанковую пушку 2С25М "Спрут-СДМ", машину управления огнем "Завет-Д" и др.

Впервые показали самоходный противотанковый ракетный комплекс "Корнет-Д1 и машину разведки и управления командира батареи, куда входят эти ПТРК.

На появившихся в Сети фотографиях можно увидеть, что истребитель танков, получивший дополнительное бронирование, вооружен восемью противотанковыми ракетами "Корнет" самой совершенной модификации, имеющими повышенную дальность стрельбы и более значительную бронепробиваемость.

Как сообщалось ранее, такое оружие способно уничтожать не только зарубежные танки последних версий, но и низколетящие летательные аппараты. Многоканальные прицелы позволяют эффективно действовать ночью, в плохих метеоусловиях, а также при попытках противника прикрыться дымовыми завесами.

Фото: Минобороны РФ
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Машина командира батареи имеет меньшее количество ПТУР, но оснащена дополнительным оборудованием обнаружения.

Долгое время основой противотанковой обороны ВДВ являлись БТР-РД "Робот" с комплексами "Фагот" и "Конкурс". Модернизированные варианты в последние годы начали получать "Корнеты", теперь ожидается поступление еще более совершенной техники.

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