Назван самый популярный возраст для брака

Жители столицы чаще всего женятся в 25 лет - об этом со ссылкой на городское управление ЗАГС сообщает агентство "Москва".

В среднем невесты моложе женихов, показало первое полугодие 2021 года. Девушки чаще всего регистрируют отношения в 25 лет, а мужчины - в 30. В ЗАГСе также заметили, что москвичи 22-32 лет в большинстве случаев вступают в брак с ровесниками.

Самую молодую пару 2021 года составили 17-летние влюбленные. А самую почтенную - 85-летняя невеста и 89-летний жених.