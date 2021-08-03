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Рубрика: Общество

Назван самый популярный возраст для брака

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Жители столицы чаще всего женятся в 25 лет - об этом со ссылкой на городское управление ЗАГС сообщает агентство "Москва".

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться

В среднем невесты моложе женихов, показало первое полугодие 2021 года. Девушки чаще всего регистрируют отношения в 25 лет, а мужчины - в 30. В ЗАГСе также заметили, что москвичи 22-32 лет в большинстве случаев вступают в брак с ровесниками.

Самую молодую пару 2021 года составили 17-летние влюбленные. А самую почтенную - 85-летняя невеста и 89-летний жених.

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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