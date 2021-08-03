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03.08.2021 12:58
Рубрика: Общество

Оперштаб: В Москве выявлено 1952 новых случая COVID-19

Текст: Анна Полтавцева

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выявлено 1952 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1030 человек. На ИВЛ находятся 479 человек.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
За сутки в России подтверждено 22010 случаев COVID-19

Выздоровели еще 3759 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 370 145. В столице скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах, например в одном из крупнейших в Европе центров вакцинации в Гостином Дворе. Подробная информация опубликована на сайте mos.ru/privivka/.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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