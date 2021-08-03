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Рубрика: Общество

После холодного фронта в Москве похолодает на 5 градусов

Текст: Ирина Огилько
Столичная погода во вторник будет близка к августовской норме. Столбик термометра третьего августа не поднимется выше отметки +24 градуса, сообщили в Метеобюро Москвы и области.
В Москве ураган повалил десять деревьев

Возвращению привычной температуры воздуха столичный регион обязан антициклону. Из-за него в центр европейской части России начал поступать холодный воздух с севера. Днем в Москве температура 22-24 градуса, а вечером похолодает до +15. Не исключены кратковременные дожди.

Атмосферное давление по-прежнему низкое - 743 миллиметра ртутного столба. Содержание кислорода в воздухе - в пределах нормы.

Кстати, максимальная температура воздуха в этот день была зафиксирована 3 августа 2010 года. Тогда на столбиках термометров было +34,8 градуса.

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