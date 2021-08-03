В Москве открываются бахчевые развалы

В Москве с 3 августа открываются 250 бахчевых развалов, где можно купить арбузы и дыни. Об этом сообщили в пресс-службе департамента торговли и услуг столичной мэрии.

По словам главы ведомства Алексея Немерюка, в этом году торговых точек больше, чем в прошлом. "Они все унифицированы, - рассказал он. - Дислокацию этих точек можно посмотреть на портале правительства Москвы, забив в поисковике "бахчевые развалы", и определить, где рядом с вашим домом находится ближайшая".

Больше всего бахчевых развалов расположено в Южном и Юго-Западном округах столицы - больше 20. Арбузы и дыни в этом сезоне на столичные прилавки будут привозить из Краснодара, Астрахани, Волгограда, Ростова-на-Дону и Дагестана.