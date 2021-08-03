Видео: На Сахалине женщине продали взрывоопасный батон

Жительница Сахалинской области выложила в интернет видео, где показала якобы взорвавшийся батон. На кадрах видна горбушка с небольшим черным следом и слегка расплавившийся нож.

"Я начала его резать и у меня там что-то взорвалось. Это все воняет порохом. Я представляю, если бы у меня ребенок начал с утра это резать", - говорит автор видео.

Батон был изготовлен на Долинском хлебокомбинате. Его директор Сергей Ежелев, заявил, что взрывчатых веществ в их продукции нет.

Тесто взрывоопасным не могло быть точно, ведь тогда оно взорвалось бы еще во время выпечки при температуре 200-220 градусов. Во время транспортировки попадание опасных веществ тоже было исключено, поскольку хлеб запечатывается в индивидуальные упаковки.

При этом Ежелев пообещал провести исследование взорвавшегося батона, если его привезут на предприятие. Пока этого никто не сделал.

Внимательно просмотрев запись, директор хлебокомбината заметил на столе какой-то провод.

"Скорее всего, либо она на проводе резала ножом, либо что-то было с замыканием электричества. По-другому мы не можем это объяснить", - заявил Сергей Ежелев РИА Новости.