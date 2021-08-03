Соревновательная часть чемпионата DigitalSkills 2021 пройдет в Казани

Открыт прием заявок на соревновательную часть чемпионата DigitalSkills 2021, который пройдет в Казани 21-24 сентября 2021 года. Об этом говорится в сообщении Минцифры.

"Чемпионат DigitalSkills - мероприятие, которое помогает подготовить специалистов с актуальными цифровыми компетенциями. Он проводится уже в третий раз. Ожидаем, что в этом году в нем примут участие более 250 конкурсантов. С момента первого проведения чемпионата цифровая среда заметно изменилась, технологии шагнули вперед, поэтому в этот год - Год науки и технологий - мы ждем от участников особенных результатов", - цитирует пресс-служба вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

В этом году чемпионат пройдет в рамках международного форума Kazan Digital Week 2021, который ежегодно объединяет разработчиков и пользователей цифровых решений.

Конкурсная программа включает в себя блоки основных компетенций, презентационных, выставочных, а также впервые будет представлен блок Future Skills Team Challenge. В зависимости от выбранной компетенции участвовать могут самостоятельные конкурсанты или команды.

Заявки на участие принимаются до 6 августа 2021 года.