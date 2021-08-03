В Прикамье два брата устроили нарколабораторию в заброшенной деревне

В поселке Ильинский Пермского края обнаружена нарколаборатория по производству марихуаны.

В ходе скрытого наблюдения, оперативникам удалось установить, что в заброшенной деревне на берегу Обвы, состоящей из четырех домов, кипит бурная деятельность. Река, омывающая небольшой полуостров с трех сторон, являлась своеобразной преградой для посторонних, ведь добраться до места можно только на лодке. Природный ландшафт позволял устроить предпринимателям полный производственный цикл - от посадки травы до реализации готового товара.

Убедившись в верности собственных предположений, полицейские при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром" приступили к спецоперации. По сведениям краевого ГУ МВД, производство организовали два брата 46 и 48 лет с криминальным прошлым. Нарколаборатория располагалась в палатках и блиндаже, где перерабатывалась трава. Одну из лабораторий подельники замаскировали вольером, где содержали двух сторожевых псов породы алабай. Под вольером оперативники обнаружили погреб площадью девять квадратных метров, внутри которого находилось все необходимое оборудование, осветительные лампы и прочее. В подвале работала вентиляция и система автоматического полива воды.

В результате обыска у злоумышленников изъяты части высушенной марихуаны, приготовленной к сбыту. Одновременно с этим сотрудники Госсавтоинспекции задержали на трассе родственника одного из братьев. При осмотре автомобиля стражи дорог обнаружили контрафактный алкоголь, а у водителя поддельное водительское удостоверение. По всем фактам противоправной деятельности возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

Как сообщил заместитель начальника УНК ГУ МВД по Пермскому краю Сергей Чирцов, всего за период проведения операции "Мак" полицейские совершили целый ряд успешных спецопераций по предотвращению культивирования наркосодержащих растений. Выявлено 13 незаконных посевов, уничтожен 91 очаг дикорастущих наркосодержащих растений, площадью около 5000 кв. метров, выявлено 59 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Изъято более 5,5 кг наркотических средств и наркосодержащих растений.