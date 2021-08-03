ООО "Транснефть - Восток" сэкономило по программе энергосбережения 28,7 млн рублей

ООО "Транснефть - Восток" подвело итоги реализации программы энергосбережения и повышения энергоэффективности за первое полугодие.

За шесть месяцев 2021 года сэкономлено 82 тонны условного топлива (т.у.т.), экономия электроэнергии составила 8 593,53 тыс. кВт*ч. В денежном выражении - 28,7 млн рублей.

Показатели достигнуты, в частности, за счет оптимизации режима работы технологического оборудования. Реализован гибкий механизм изменения алгоритма работы магистральных насосных систем.

Кроме того, регулярная очистка внутренней поверхности трубопроводов, благодаря которой снижается сопротивление движущейся по трубе нефти, позволяет уменьшить расходы на энергоресурсы. За счет оптимизации процесса транспортировки в отчетный период сэкономлено 9 млн рублей.

Ранее в рамках программы энергосбережения во всех подразделениях ООО "Транснефть - Восток" проведен комплекс работ по замене более 40 тысяч светильников в системах внутреннего и наружного освещения на светодиодные лампы.

Планируется, что эффект от реализации программы энергосбережения в 2021 году составит 178,96 тонн условного топлива, или более 61 млн руб.

Справка

Топливо условное (у.т.) - единица учета органического топлива, применяемая для сопоставления эффективности различных видов топлива и суммарного учета их. В качестве единицы у.т. принимается 1 кг топлива с теплотой сгорания 7000 ккал/кг (29,3 Мдж/кг).

Пресс-релиз подготовлен службой общественных коммуникаций ООО "Транснефть-Восток"