В Томске присяжные признали невиновным криминального авторитета

Присяжные заседатели в Томском областном суде вынесли оправдательный вердикт по итогам рассмотрения дела по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Как передает РИА Новости, начало оглашения приговора назначено на 5 августа.

Как следует из судебных материалов, дело в отношении обвиняемого по относительно новой в правоприменительной практике уголовной статье было передано на рассмотрение в середине августа прошлого года. Как сообщала тогда прокуратура Омской области, обвиняемый в течение семи лет занимал высшее положение в криминальной иерархии, причисляя себя к категории лиц, обладающих непререкаемым авторитетом в преступной среде.

- Свое влияние в преступной среде он использует в целях организации, руководства и координации преступной деятельности на территориях Томской и Кемеровской областей, - утверждала на тот момент прокуратура.

Задержан же фигурант дела был весной 2019 года, спустя примерно месяц после того, как в уголовном кодексе появилась статья о занятии высшего положения в криминальной иерархии. Санкции статьи предусматривают от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом до 5 миллионов рублей.