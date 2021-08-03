В Томске присяжные признали невиновным криминального авторитета

Новости

Суд удовлетворил ходатайство об УДО фотографа Лошагина, убившего жену 09:27
Российскую БМП-3Ф сравнили с украинским БТР-4 09:22
Собянин рассказал о роли "Единой России" в будущем Москвы 09:20
Модернизированные БМП-2М получила российская база в Таджикистане 09:13
Ученый оценил эффективность российских вакцин против "дельта"-штамма 09:09
Назван самый популярный возраст для брака 09:06
Валерия Гай Германика снимет сериал об оскорбленной женщине 09:00
Антонов назвал насмешкой подход Госдепа к выдаче виз российским дипломатам 09:00
Алексей Кудрин предложил альтернативу регулированию цен на продукты 08:57
Мошенники нашли способ, как шантажировать "троллящих" их россиян 08:40
В Москве открываются бахчевые развалы 08:22
Экс-начальника УМВД Камчатки задержали за превышение полномочий 08:08
Столица Нигерии может стать непригодной для проживания из-за изменения климата 07:52
Россияне рассказали, когда планируют выходить на пенсию 07:51
Экс-нападающий "Ростова" Шомуродов перешел в "Рому" 07:45
Ростуризм отреагировал на ДТП с российскими туристами в Турции 07:36
Байдарочница Кэррингтон выиграла четвертое золото ОИ 07:34
В США еще двое полицейских покончили с собой после штурма Капитолия 07:25
Венгр Копас завоевал золото в гребле на байдарке-одиночке 07:22
Кудрин предложил снизить уровень бедности за счет адресных выплат 07:15
В Росстате рассказали о задачах сельхозпереписи 2021 года 07:07
Кубинские каноисты завоевали "золото" в соревнованиях двоек на 1000 м 07:05
Для ВКС России создадут гиперзвуковую ракету большой дальности Х-95 07:02
Антонов: Госдеп вводит в заблуждение по ситуации в работе дипмиссий РФ и США 07:00
В Забайкалье при пожаре в больнице погибла женщина 06:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Нужен ли России новый праздник - День отца
Нужен ли России новый праздник - День отца
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
03.08.2021 09:38
Рубрика: Происшествия

В Томске присяжные признали невиновным криминального авторитета

Текст: Никита Зайков

Присяжные заседатели в Томском областном суде вынесли оправдательный вердикт по итогам рассмотрения дела по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Как передает РИА Новости, начало оглашения приговора назначено на 5 августа.

МВД: 45 человек привлекли по статье о "высшем положении в преступной иерархии"

Как следует из судебных материалов, дело в отношении обвиняемого по относительно новой в правоприменительной практике уголовной статье было передано на рассмотрение в середине августа прошлого года. Как сообщала тогда прокуратура Омской области, обвиняемый в течение семи лет занимал высшее положение в криминальной иерархии, причисляя себя к категории лиц, обладающих непререкаемым авторитетом в преступной среде.

- Свое влияние в преступной среде он использует в целях организации, руководства и координации преступной деятельности на территориях Томской и Кемеровской областей, - утверждала на тот момент прокуратура.

Задержан же фигурант дела был весной 2019 года, спустя примерно месяц после того, как в уголовном кодексе появилась статья о занятии высшего положения в криминальной иерархии. Санкции статьи предусматривают от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом до 5 миллионов рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область

Главное сегодня

Ростуризм отреагировал на ДТП с российскими туристами в Турции
Кудрин предложил снизить уровень бедности за счет адресных выплат
Россияне рассказали, когда планируют выходить на пенсию
Экс-начальника УМВД Камчатки задержали за превышение полномочий
Захарова оценила высказывание главы МИД Украины о "камнях с неба"
Как не стать жертвой мошенников при продаже недвижимости, в которой живут дети
ФСБ задержала 45 нелегальных оружейников в 25 регионах России