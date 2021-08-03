В Дагестане горный обвал перегородил автодорогу

Оползень перекрыл дорогу республиканского значения Гуниб - Кумух в Дагестане, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минтранса республики.

В 15:30 в Гунибском районе произошел обвал верхового откоса трассы. Дорога была полностью перекрыта на протяжении 70 метров.

Ориентировочный объем земляных работ составляет более тысячи кубометров. Есть угроза повторного обвала.

Первой задачей было организовать к вечеру проезд по временной схеме по одной половине дороги. Движение в штатном режиме обещают восстановить к 17:00 5 августа.