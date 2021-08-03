Искусственный интеллект позволит учиться и работать без знания языка

Каждый день на новостных лентах появляются сообщения об использовании искусственного интеллекта (ИИ) теми или иными компаниями. Так, ВТБ объявил о том, что намерен внедрять ИИ для развития сети банкоматов. Совсем недавно "Яндекс" внедрил ИИ в закадровый перевод видео, ранее вышла книга, которую ИИ перевел за 40 секунд. Пионером же внедрения ИИ в переводы стал Google, который смог научить машину переводить речь с сохранением голоса и интонации. Эти события пришли в нашу жизнь почти незаметно, но в ближайшей перспективе в корне изменят ее и экономические отношения, полагают эксперты.

Конечно, современные IT-решения для перевода еще далеки от совершенства. Технология "Яндекса" пока умеет работать только с некоторыми типами видео, а гугловская LaMDA - только с текстами, сетует Светлана Анисимова, гендиректор Ulipath в РФ. При этом со времен появления автоматического перевода субтитров корпорация Google не предложила нового мультиязыкового опыта на том же YouTube, уточняет Дмитрий Паршин, директор центра разработки Artezio.

Однако прогресс в сфере машинного обучения идет очень быстро. Полноценный доступ нейросетей ко всем текстам, созданным и производимым человечеством, ускорит развитие ИИ, его дальнейшее внедрение во всех сферах, от политической аналитики до домашнего хозяйства, прогнозирует Александр Скобелкин, руководитель отдела локализации компании "Алгоритмика".

Важно, что развитие этой технологии началось в нашей стране, ведь знание иностранных языков - пока не самое сильное место россиян: по данным ВЦИОМ, 63 процента респондентов уверены, что изучать языки надо, но все бросить и начать его изучать планируют лишь 26 процентов, несмотря на то что свободно говорящих не на русском всего пять процентов опрошенных.

При этом мир давно мечтает об "эсперанто" без англо-саксонского контекста, и он становится возможен благодаря ИИ. Понимать и быть понятым, но продолжать говорить на родном языке - бесценно, полагает Валерий Сидоренко, руководитель digital-агентства "Интериум".

Тренд на изучение английского языка (его изучение считают важным 93 процента респондентов ВЦИОМ) не обсуждаем, но есть крупные неанглоязычные экономики, опыт которых во многих сферах было бы интересно перенять. Самый яркий пример - Китай. Если английский - это своего рода обязательная программа, то китайский - уже дополнительная, достаточно трудоемкая и затратная по времени. У современного бизнесмена, ученого или студента может просто не быть достаточно времени, чтобы с нуля выучить китайский язык до уровня понимания разговорной профессиональной речи, уточняет Денис Бурлаков, фаундер IT-компании Osnova.

В краткосрочной перспективе компаниям больше не понадобится тратиться на много-

язычные версии сайтов, лендингов, рекламных материалов. Положительный эффект обнаружат и разработчики программных продуктов в части локализации, уверен Сергей Левашов, руководитель центра бизнес-аналитики RAMAX Group.

В целом возможности доступного перевода видео позволят демократизировать процесс обучения в вузах и сделать еще более доступным и качественным онлайн-образование. Многие американские, британские, немецкие вузы открывают доступ к своим учебным курсам, и, имея доступ к переведенным лекциям и урокам, можно будет получать разностороннее образование, находясь в любой точке мира. Университеты смогут зарабатывать на своих программах, а студенты - получать качественное образование, уверен Андрей Тарасов, специалист машинного обучения ИТ-компании "Инфосистемы Джет".

Информация и интеллект — это новая нефть и энергия XXI века

Конечно, вопрос значительно шире - как только появится качественный синхронный перевод (то есть перевод в реальном времени с использованием ИИ и с учетом интонаций и тона голоса), мы увидим новый виток развития социальных отношений в мире. В частности, появятся связи (деловые, культурные, любовные) между людьми совершенно разных групп. Появятся первые семейные пары, говорящие на разных языках, прогнозирует Павел Черкашин, управляющий партнер Mindrock Capital. Как следствие - увеличатся миграция и туристические потоки. Также это даст огромный стимул для развития технологий дополненной реальности и имплантов в мозг: для постоянного синхронного общения на нескольких языках потребуется канал передачи информации через устройство с ИИ.?Скорее всего, такие технологии также приведут к вымиранию большинства языков и появлению единого синтетического языка общения ИИ и человека, но это уже перспектива 50-100 лет.

При всех плюсах новой технологии это не значит, что людям не нужно будет учить языки. Это все равно что перестать развивать свой мозг и за 22 лезть в калькулятор. Однако интеграция ИИ в перевод потенциально может привести к реально глобальному рынку, но не в ближайшие пару лет, уверена Елена Волкова, сооснователь цифровой платформы для бизнеса Dipa.

Информация и интеллект - это новая нефть и энергия XXI века. Чем доступнее знания, тем быстрее коммуникация, тем эффективнее таланты из разных уголков мира смогут взаимодействовать между собой для решения глобальных задач, восхищается возможностями Павел Подкорытов, CEO Napoleon IT.

P.S.

Сейчас это может звучать тревожно, но на минуту представим, что за языки мира отвечает ИИ, который по своей природе всегда ищет наиболее оптимальные способы решения задачи. Алгоритм будет постепенно смешивать языки, чтобы упростить свою работу и повысить скорость, пока не сформирует шаг за шагом единый язык, предполагает Денис Кулешов, директор лаборатории "Сенсор-Тех".