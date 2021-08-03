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03.08.2021,  
15:53
Текст:  Светлана Цыганкова

Видео: танкисты Северного флота провели учения с боевой стрельбой

На полигоне Печенгского района Мурманской области прошли тактические учения танкистов мотострелковой бригады Северного флота. На вооружении бригады стоят Т-80БВМ.

Фото: Vitalykuzmin.net
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На видео можно понаблюдать за действиями военнослужащих. Как сообщили в пресс-службе СФ, на учениях танкисты вели огонь из стрелкового оружия, боевых машин по целям, которые имитировали бронетехнику, низколетящие воздушные цели, а также живую силу противника.

Расстояние - от ста до трех тысяч метров. По словам командира танкового батальона отдельной мотострелковой бригады майора Николая Уроженко, основная цель учений - слаженность при ведении оборонительных действий и подготовка к наступлению.

В учениях были задействованы 150 военнослужащих, более 30 единиц боевой и специальной техники, в том числе танки Т-80БВМ, двухзвенные вездеходы ТТМ-4902ПС-10 и автомобили "КамАЗ-4310".

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