Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
03.08.2021,  
09:13
Текст:  Татьяна Воробьева

Модернизированные БМП-2М получила российская база в Таджикистане

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Партия из 17 модернизированных боевых машин пехоты поступила на вооружение 201-й российской военной базы, которая находится на территории Таджикистана.

"Новая техника заменит устаревшие образцы", - отметили в пресс-службе Центрального военного округа.

Российские мотострелки получили машины, оснащенные автоматической системой управления огня, которая дает возможность командиру и наводчику действовать как единое целое (в том числе - в темное время суток).

"Также БМП-2М имеет приборы панорамного прицеливания и наблюдения с функционалом ночного видения. Установлена новая радиостанция Р-168 "Акведук", которая устойчиво работает даже в условиях радиоэлектронного воздействия со стороны противника", - уточнили в ЦВО.

Техника предназначена для транспортировки военнослужащих к переднему краю, повышения их мобильности, вооруженности и защищенности.

Между тем
Фото: МО РФ
Для ВКС России создадут гиперзвуковую ракету большой дальности Х-95

Транспортно-боевые вертолеты Ми-8 и ударные вертолеты Ми-24 переброшены из Новосибирской области на аэродром Гиссар в Таджикистан, где с пятого по десятое августа на полигоне Харб-Майдон пройдут трехсторонние учения.

Винтокрылые машины на место доставил тяжелый транспортный самолет Ан-124-100 "Руслан". "Перед транспортировкой вертолеты частично разобрали, а по прибытию в пункт назначения провели сборку и облет машин", - сообщили в Центральном военном округе.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
гособоронзаказ
Фото: Staff Sgt. Perry Aston / USAF / wikimedia.org
Поставленный из США боевой вертолет потерпел крушение в Афганистане 02.08.2021
Минобороны подписало контракт на первую партию С-500 29.07.2021
Первую в нынешнем году партию Т-80БВМ отправили в войска 28.07.2021
бронетехника
Фото: Калашников / youtube.com
Видео: как проверяют патроны 02.08.2021
ВДВ показали новые вооружения на полигоне "Алабино" 31.07.2021
Советские БТР-60 модернизировали в Никарагуа 30.07.2021