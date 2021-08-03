РПЦ организовала выездные центры гуманитарной помощи

В 35 регионах России Церковь организовала работу выездных центров гуманитарной помощи.

"Это новый формат нашей работы - доставка помощи в самые отдаленные села", - говорит руководитель направления защиты материнства и детства Синодального отдела по благотворительности Мария Студеникина.

По ее словам, жители глубинки особенно нуждаются в поддержке, потому что с работой сложно, люди живут бедно, и не все могут добраться до церковных центров гуманитарной помощи.

"Наши сотрудники выезжают на места, беседуют с жителями, выдают помощь, а заодно узнают об их нуждах и привозят это в следующий раз", - поясняет Мария Студеникина.

Людям доставляют продукты, бытовую химию, средства гигиены, игрушки, памперсы, детское питание, канцелярские принадлежности, одежду и обувь. В этом проекте принимают участие 53 организации: 17 региональных центров гуманитарной помощи и 36 приютов для мам.

Помощь получают прежде всего малоимущие семьи и те, кто воспитывает детей с инвалидностью. Не отказывают в поддержке и тем, кто официально не имеет статуса малоимущих, но если доход на каждого члена семьи немного превышает прожиточный минимум, люди не могут рассчитывать на помощь государства и получать пособия.

На работу таких выездных центров Синодальный отдел по благотворительности направил 43 миллиона рублей, пожертвованных благотворителями. В прошлом году на такую же сумму было закуплено 293 тонны гуманитарной помощи для 15 тысяч семей.

Справка "РГ"

Синодальный отдел по благотворительности координирует социальное служение Церкви в России и в других странах. Он поддерживает работу 4500 церковных социальных проектов, в их числе 224 центра гуманитарной помощи и 78 приютов для беременных женщин и матерей с детьми.

C июня 2020 года на средства сбора, организованного Синодальным отделом по благотворительности, продуктовую помощь получили нуждающиеся в 78 епархиях Русской Православной Церкви в России, Казахстане, Кыргызстане, Молдавии, Восточном Тиморе и на Филиппинах. 29,6 миллиона рублей, собранных при поддержке сайта Милосердие.ру, переданы в епархии на продуктовую помощь нуждающимся. 23,7 миллиона рублей - на прямую помощь нуждающимся в 40 епархиях.

С 1 февраля 2021 года работает федеральная линия церковной социальной помощи: 8-800-70-70-222 с бесплатным звонком для всех регионов России.