Найдена древнейшая и самая масштабная хитрая система ловушек для рыб

Многокилометровую океаническую систему ловушек для рыб обнаружили исследователи на острове Ванкувер в Британской Колумбии. По предварительным оценкам, ее начали строить еще 490 000 лет назад. Об этом пишет hakaimagazine.com.

После землетрясения 1946 года в приливной зоне гавани Комокс на восточной стороне острова Ванкувер местные жители начали замечать деревянные колья в океане. И только недавно ученые во главе с Нэнси Грин установили, что эти сотни тысяч кольев есть части хорошо скоординированной и сложной системы ловушек для лосося и сельди.

Геометрия ловушек (в форме сердца и шеврона) такова, что рыба, ища мелководье или нерестилища выше по течению, заплывает в плотины и уже не может выбраться назад. Решетчатые панели привязывали к кольям, уводя рыбу в ловушки во время прилива. Когда прилив отступал, рыба оказывалась на мели.

Еще одна уловка была такова: косяк рыб, проходя в узкие отверстия панелей, уже не мог выплыть назад из-за особенностей расположения плавников. Эти ловушки совершенствовались в течении веков, с учетом поведения рыб.