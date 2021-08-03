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Умер создатель "Андреевского флага" Геннадий Гуревич

Новости
    03.08.2021, 11:05
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

31 июля на 82-м году жизни скончался старейший российский кинематографист Геннадий Павлович Гуревич - член Национальной академии кинематографических искусств и наук, продюсер. Некролог опубликован на сайте Союза кинематографистов РФ.

Гуревич родился в 1939 году. В 60-е годы работал в передовой административной группе Международного кинофестиваля в Москве, долгие годы трудился в "Совинфильме". Представлял отечественное кино в Праге, на студии "Баррандов". Был членом Правления Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России.

На счету Гуревича - документальные, исторические, биографические, художественные фильмы: "Символы русского флота", "Солдаты мира", "Таня…". Одна из его последних работ - сериал с Анатолием Васильевым и Еленой Прокловой "Андреевский флаг".

В 2020-м Геннадий Гуревич получил приз Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса "За многолетний труд в российской киноиндустрии".

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