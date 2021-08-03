В Европе число случаев заболевания COVID превысило 60 миллионов

С начала пандемии в Европе было подтверждено более 60 миллионов случаев заражения коронавирусом. Это означает, что около 30% всех случаев заболевания, зарегистрированных в мире на сегодняшний день, приходится на европейский регион, согласно последним данным, опубликованным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Европейское региональное бюро ВОЗ призвало приложить дополнительные усилия для вакцинации против COVID. По словам регионального директора ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Дорит Ницан, прогресс в этой области в разных странах сильно различается. При этом в некоторых государствах уровень вакцинации остается низким среди таких групп населения, как пожилые люди, медицинские работники, лица, находящиеся на длительном лечении, и ранее болевшие граждане.

"Важно, чтобы страны продолжали свои усилия по защите наиболее уязвимых людей и групп риска. К сожалению, в настоящее время в регионе насчитывается более 1,2 миллиона смертей, связанных с COVID. Во всем мире зарегистрировано 4,2 миллиона жертв пандемии", - цитирует журнал Blick Ницан.

ВОЗ причисляет в общей сложности более 50 стран к европейскому региону, включая не только Европейский Союз, но и страны, расположенные к востоку, такие как Россия, Украина, Турция и другие.

Орган здравоохранения ЕС (Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, ECDC) на сегодняшний день зарегистрировал около 34,4 миллиона случаев заражения и более 740 тысяч смертей в 27 государствах-членах ЕС и странах-партнерах Норвегии, Исландии и Лихтенштейне, которые входят в европейское экономическое пространство.