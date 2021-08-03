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03.08.2021 12:33
Рубрика: В мире

В Европе число случаев заболевания COVID превысило 60 миллионов

Текст: Александр Саможнев

С начала пандемии в Европе было подтверждено более 60 миллионов случаев заражения коронавирусом. Это означает, что около 30% всех случаев заболевания, зарегистрированных в мире на сегодняшний день, приходится на европейский регион, согласно последним данным, опубликованным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
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Европейское региональное бюро ВОЗ призвало приложить дополнительные усилия для вакцинации против COVID. По словам регионального директора ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Дорит Ницан, прогресс в этой области в разных странах сильно различается. При этом в некоторых государствах уровень вакцинации остается низким среди таких групп населения, как пожилые люди, медицинские работники, лица, находящиеся на длительном лечении, и ранее болевшие граждане.

"Важно, чтобы страны продолжали свои усилия по защите наиболее уязвимых людей и групп риска. К сожалению, в настоящее время в регионе насчитывается более 1,2 миллиона смертей, связанных с COVID. Во всем мире зарегистрировано 4,2 миллиона жертв пандемии", - цитирует журнал Blick Ницан.

ВОЗ причисляет в общей сложности более 50 стран к европейскому региону, включая не только Европейский Союз, но и страны, расположенные к востоку, такие как Россия, Украина, Турция и другие.

Орган здравоохранения ЕС (Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, ECDC) на сегодняшний день зарегистрировал около 34,4 миллиона случаев заражения и более 740 тысяч смертей в 27 государствах-членах ЕС и странах-партнерах Норвегии, Исландии и Лихтенштейне, которые входят в европейское экономическое пространство.

В мире Европа Пандемия коронавируса COVID-19

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