В Шахматово прошел традиционный День поэзии

Сейчас от Солнечногорска до ворот усадьбы ходит автобус по асфальтированной дороге - а полвека назад, не доезжая до Тараканово, люди сходили с автобуса и шли к Шахматову лесной тропинкой, через овраг. Именно так, например, пришла сюда Мариэтта Шагинян на первый День поэзии в 1970-м. С тех пор каждое первое воскресенье августа в память о поэте (он умер сто лет назад, в воскресенье, 7 августа 1921-го) у Блоковского валуна читали стихи и Антокольский, и Симонов, и Солоухин, и Окуджава, и Казакова, и Евтушенко, и Гамзатов…

Огромный валун на поляне перед усадьбой на своем месте. За ним сцена и портрет поэта. На сцене - Блок и Менделеева в исполнении актеров московского Театра V.S.

"Предчувствую Тебя. Года проходят мимо - Все в облике одном предчувствую Тебя", - переживает на сцене поэт. "Превратила все в шутку сначала, Поняла - принялась укорять", - вспоминает с горечью его Любовь… Кончается все 21-м годом, светлой печалью - и овацией.

Публика слушает, замерев - не мешает и дождь, застучавший по крыше усадебного дома за зеленым забором.

- Вот эта гречиха, шиповник тут только и росли, - мы входим в ограду усадьбы с Натальей Молчановой, дочерью фотографа Молчанова, открывшего в середине 60-х точное место имения, разоренного и сожженного в 1921-м. Наталья Викторовна приезжает на Дни поэзии с 1972 года. - Это был пустой холм с грудой кирпичей и табличкой "Тут стоял дом Александра Блока".

Дед поэта, ректор Санкт-Петербургского университета профессор Андрей Бекетов, в 1870-х купил усадьбу по совету своего друга Дмитрия Менделеева, который ранее приобрел усадьбу в Боблово, неподалеку от Шахматова. Семья въехала в такой же, как и сейчас - вновь отстроенный - обшитый серым тесом дом с зеленой крышей. Тетка Блока Мария Андреевна писала, что тут не было ни беседок, ни фонтанов - их нет и сейчас, зато на клумбах перед фасадом высажены куртины шиповника и сирени. Такие же, собранные вместе кусты одного сорта, высаживал тут и профессор Бекетов, отец русской ботаники.

Пожар 1921 года уничтожил не только дом, но и кухню, теперь они снова на своих местах

"Подними эту розу", - шепнула - и ветер донес тишину улетающих лат…" - это из Блока, надпись на табличке перед куртиной белых прованских роз. Они снова растут под окнами комнаты Любови Дмитриевны во флигеле, выстроенном поэтом, когда в 1910-м тот взялся управлять имением.

Пожар 1921 года уничтожил не только дом, но и кухню, и ледник, и каретный сарай усадьбы Шахматово - но они снова на своих местах. Вот только из былой многочисленной живности на хоздворе пока только домашняя птица и лошади - на празднике невдалеке от сцены желающие катались на светло-сером Ластике.

В свое время Лев Якушкин, 23-летний потомок Блока (очень на него похожий), будущий физик, помогал на шахматовской конюшне.

- Усадьба - это не только дом под березами. Здорово же, когда вокруг косят траву, гуляют лошади и собаки, когда тут все живет как при Блоке, - говорит отец Льва, Евгений Якушкин, каждый праздник приезжающий в Шахматово с семьей и передавший музею рукописи и памятные предметы, порой бесценные - вроде полотенца, вышитого бабушкой поэта Елизаветой Григорьевной и украшающего сейчас ее кабинет на первом этаже музея-усадьбы. Или "Анкеты призвания", заполненной рукой 17-летнего Блока, хранящейся на выставке, посвященной поэту в бывшей земской школе в Тараканове.

…"Девушка пела в церковном хоре" - героиня известного стихотворения Блока пела с высоких хоров именно этой, таракановской церкви Михаила Архангела. Барочный храм из числа русских провинциальных шедевров, в котором прощались с дедом Блока, Андреем Бекетовым, в котором венчались Блок с Менделеевой, долго и безнадежно разваливался - и поднялся лишь в последние несколько лет. Открылась музейная экспозиция, посвященная Менделееву, и в "доме Ильина" в усадьбе Боблово, самой далекой от Шахматова части Музея-заповедника Менделеева и Блока.

Директор этого литературно-семейного кластера Светлана Мисочник считает самым важным сейчас - по-настоящему, а не только официально объединить три усадьбы. В начале прошлого века это была одна территория двух сроднившихся родов, соединенная тропами, исхоженными ногами Блока и Менделеева. "Тут нет места, которым я не прошел бы ночью и с закрытыми глазами", - говорил Блок об окрестностях любимого Шахматова.

Туристам, уже осваивающим "Тропу Блока и Менделеева", "Дорогу к Прекрасной даме" и другие маршруты великих будет еще проще - тут проложат качественный интернет и деревянные настилы, запустят аудиогид. "Ты кормчий - сам…" - все будет по Блоку. Главное - тропа не зарастает…