В "зеленой зоне" Кабула прогремел мощный взрыв

В столице Афганистана рядом с сильно укрепленной "зеленой зоной", районом, где расположены правительственные здания и иностранные посольства, произошел мощный взрыв. По информации местной полиции, после этого некоторое время в этом месте продолжалась спорадическая стрельба.

Афганские СМИ со ссылкой на представителей службы безопасности сообщают, что причиной взрыва, по всей видимости, могла стать заложенная в автомобиль бомба. Возможной целью атаки называется резиденция одного из членов афганского парламента. Отмечается, что недалеко от места взрыва расположена и резиденция министра обороны страны.

Предполагаемый очевидец событий опубликовал на своем канале в Twitter фото и видео, на которых запечатлены первые минуты после взрыва. На кадрах отчетливо виден столб дыма в месте детонации бомбы и слышна стрельба из автоматического оружия. На данный момент официальных сведений о возможных пострадавших не поступало.