Всех жителей Уханя экстренно проверят на COVID-19

Из-за новой вспышки коронавируса власти Китая приняли решение в экстренном порядке проверить всех жителей города Ухань на COVID-19. Об этом в ходе пресс-конференции заявил замгенсекретаря администрации города Ли Тао.

"Мы приступаем к экстренному тестированию всех жителей на коронавирус. Планируем завершить его в кратчайшие сроки и будем действовать максимально быстро", - заявил Тао.

Напомним, накануне стало известно о выявлении семи новых случаев заражения COVID-19 в городе. Все заразившиеся, согласно данным властей, - рабочие, приехавшие из других регионов Китая. В целом по стране к этому вторнику был зафиксирован 61 случай заражения.

Как сообщала вчера газета "Жэньминь Жибао", в понедельник власти города издали указ об изменениях в сфере образования в свете новой вспышки заболевания. "В последнее время ситуация с профилактикой и борьбой с эпидемией новой коронной пневмонии стала тяжелой и сложной", - говорится в документе. В частности, власти предписали прекратить офлайн-обучение и преподавательскую деятельность. Руководителям образовательных учреждений рекомендовано усилить эпидемиологические меры, провести мониторинг здоровья сотрудников и учащихся, а также активизировать работу по вакцинации учителей и учеников.