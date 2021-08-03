Вышел русский трейлер драмы про эпидемию амнезии "Яблоки"

Компания Capella Film представила на своем YouTube-канале локализованный трейлер драмедии "Яблоки" (Mila), картины совместного греческого, словенского и польского производства.

Режиссер и соавтор сценария - дебютант полного метра Христос Нику. В главных ролях - Арис Серветалис ("Альпы" Лантимоса) и София Йорговассили ("Черное поле").

Сюжет: в Афинах разгорается необычная эпидемия - люди внезапно теряют память. Одной из жертв странного недуга становится и Арис - его находят на автобусной остановке без документов и направляют в реабилитационный центр, где несчастный узнает, что восстановить память невозможно. И единственный вариант - программа по созданию новой личности.

Картина - номинант прошлогоднего Венецианского МКФ в категории "Лучший фильм".

Премьера - 4 сентября.