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Вышел русский трейлер драмы про эпидемию амнезии "Яблоки"

Новости
    03.08.2021, 12:11
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Компания Capella Film представила на своем YouTube-канале локализованный трейлер драмедии "Яблоки" (Mila), картины совместного греческого, словенского и польского производства.

Фото: kinopoisk.ru
"Обыватели обожают маньяков": вышел русский трейлер фильма "Веном 2"

Режиссер и соавтор сценария - дебютант полного метра Христос Нику. В главных ролях - Арис Серветалис ("Альпы" Лантимоса) и София Йорговассили ("Черное поле").

Сюжет: в Афинах разгорается необычная эпидемия - люди внезапно теряют память. Одной из жертв странного недуга становится и Арис - его находят на автобусной остановке без документов и направляют в реабилитационный центр, где несчастный узнает, что восстановить память невозможно. И единственный вариант - программа по созданию новой личности.

Картина - номинант прошлогоднего Венецианского МКФ в категории "Лучший фильм".

Премьера - 4 сентября.

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