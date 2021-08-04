Байден заявил, что губернатор штата Нью-Йорк должен уйти в отставку

Президент США Джо Байден заявил, что губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо должен уйти в отставку после того, как следствие подтвердило факт сексуальных домогательств к подчиненным.

"Я считаю, что он должен уйти в отставку", - передает ТАСС ответ Байдена на вопрос журналистов о будущей судьбе Куомо.

Примечательно, что президент и губернатор являются однопартийцами, членами Демократической партии США. В этой щекотливой ситуации Байден уклонился от прямого ответа на вопрос должны ли законодатели в штате инициировать процедуру импичмента в отношении Куомо.

Ранее с призывами к Куомо о добровольной отставке обратились спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

Напомним, что скандальное дело о домогательствах всплыло в начале этого года. На недопустимые действия губернатора пожаловались сразу несколько женщин - его подчиненных. Прокуратура начала расследование, которое и подтвердило справедливость обвинений.