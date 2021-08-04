Баженов напомнил: участие в онлайн-лотерее может оказаться мошеннической приманкой

Тележурналист Тимофей Баженов предостерег от участия в подозрительных лотереях и попыток получить внезапный выигрыш от неизвестных организаторов. Призывы получить "легкие деньги" очень часто поступают в мессенджеры, социальные сети и на электронную почту.

"В интернете распространилась очередная мошенническая схема. Злоумышленники рассылают предложения поучаствовать в розыгрыше призов. Если человек клюнет на удочку и перейдет по ссылке, то попадет на мошеннический сайт с сообщением о призовом фонде, например, в сто тысяч долларов. Далее потенциальной жертве с помощью мессенджера сообщают о выигрыше заманчивого приза, который составляет до десяти тысяч долларов. После "выигрыша" жертве предлагают конвертировать доллары в рубли, так как в валюте переводы между гражданами России запрещены. Для этого якобы требуется заплатить небольшую комиссию", - разъяснил суть мошенничества Тимофей Баженов.

Как он объяснил, эта просьба бывает часто лишь поводом, чтобы получить личную информацию о человеке. Если жертва поверит сообщению и согласится передать конфиденциальные данные о банковской карте, то, скорее всего, потеряет все деньги, которые есть на счете.

"Существует масса законных лотерей и розыгрышей призов. Разумеется, призы в таких конкурсах гораздо более скромные, однако нет никакой нужды оплачивать какие-либо взносы или комиссионные перечисления за участие в лотереях. Подобными предложениями грешат лишь мошенники. Все организационные расходы законных розыгрышей призов берут на себя инициаторы лотереи. Даже если требуется для зачисления выигранного приза конвертировать валюту, это делается банком автоматически", - добавил лидер общественного движения Тимофей Баженов.

Для проверки правдивости предложений по участию в лотерее или викторине, а также сообщений о предполагаемом перечислении призовых денежных средств Баженов предлагает обратиться к организаторам акции напрямую. Для этого следует зайти на официальный сайт компании, от имени которой пришло сообщение о выигрыше, и удостовериться в реальности послания. Для уточнения можно перезвонить по телефону официальной "горячей линии".

Баженов рекомендовал игнорировать подозрительные ссылки, которые получены через мессенджеры, по электронной почте и в социальных сетях. Даже те, которые поступили от знакомых или родственников. Вполне возможно, что их учетная запись была взломана злоумышленниками и используется для фишинговой рассылки.