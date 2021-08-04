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04.08.2021 20:45
Рубрика: Власть

Более 41 тысячи человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию

Текст: Юрий Гаврилов

Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии в cсреду вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Там сказано, что за прошедшие сутки от Covid-19 вылечили 139 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 36,6 тысячи человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля более 127,4 тысячи человек, контактировавших с инфицированными Covid-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 2 287 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. Около тысячи семисот таких пациентов лежат в ведомственных госпиталях. Семь заболевших лечат гражданские медики. Еще 587 человек изолированы на дому. Кривая заболеваний Covid-19 в Вооруженных силах в последние дни идет вниз.

Сообщается, что два инфицированных коронавирусом находится в тяжелом состоянии. У восьми пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 65 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 255 человек. Здесь тоже наблюдается тенденция к снижению количества заболевших.

Фото: iStock
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В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 1 347 человек, 322 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали почти 26,5 тысячи пациентов, из которых свыше 8,6 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

К настоящему времени в Вооруженных силах РФ плановую ревакцинацию прошли 41 622 человека, сообщили в военном ведомстве.

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