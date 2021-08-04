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Братья Коэн, возможно, больше не будут снимать кино вместе

Новости
    04.08.2021, 18:12
Текст:   Самуил Пнин
Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Тревожная новость, в которую категорически не хочется верить. Британское издание Independent сообщает: великие братья Коэн, возможно, больше никогда не будут работать вместе.

Фото: kinopoisk.ru
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Причём рассказал об этом не какой-нибудь сомнительный анонимный источник, а другой кинодеятель, с Коэнами давно и тесно связанный. Композитор Картер Бёруэлл - автор саундтреков (выдающихся, конечно) к большинству картин братьев - говорит, что один из неразлучных, казалось бы, режиссёров и сценаристов, Итан, по каким-то причинам в принципе решил завязать с кинематографом.

А вот Джоэл, похоже, завязывать не намерен. Поэтому снимает свою интерпретацию шекспировского "Макбета" в одиночку. И если раньше эта "сольная партия" казалась разовым экспериментом, то теперь перспективы для фанатов тандема вырисовываются весьма печальные.

Впрочем, спешить с выводами явно не стоит: Бёруэлл, понятно, человек авторитетный, наверняка осведомлённый, однако есть смысл всё-таки подождать от самих Коэнов официального подтверждения. Или - что, разумеется, было бы более приятно - официального опровержения.

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